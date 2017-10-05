В пойме Царицы открылся музей «Россия — моя история»

В четверг, 5 октября, вечером в Волгограде состоялось долгожданное открытие мультимедийного музея «Россия — моя история», который был построен в пойме Царицы.

Открытие музея предваряло красочное историческое действо. Эпохи, которые нашли отражение в мультимедийной экспозиции музея, оживали перед волгоградцами, собравшимися на площадке перед современным, только что отстроенным зданием.

Здесь можно было увидеть и Петра I со своей свитой, а также опричников времен Ивана Грозного. Волгоградцы могли тут же сфотографироваться с историческими персонажами.

На открытии мультимедийного музея «Россия — моя история» среди почетных гостей присутствовали представитель администрации Президента РФ Роман Балашов и митрополит Волгоградский и Камышинский Герман, волгоградские политики, известные спортсмены, общественники.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил всех с таким значительным событием в культурной жизни региона.

«Взгляд на наше время через призму дает возможность лучше понять, какое место отведено России на современно этапе развития. Наш новый прекрасный парк в историческом центре Волгограда – это проект молодежи Волгоградской области. Спасибо всем, кто принимал участие», – сказал глава региона Андрей Бочаров.

Право открыть новый музей было предоставлено заслуженному учителю России Юрию Лепехину, студенту ВГСПУ Кириллу Захарову, который является призером всероссийских платоновских чтений, и одной из лучших волгоградских учениц – пятикласснице лицея №5 Еве Каральник.

Традиционного разрезания красной ленточки не было. А вот чтобы попасть в музей, нужно было пройти через вооруженных копьями опричников. Но народный учитель Юрий Лепехин взмахом руки заставил их расступиться, после чего пригласил вместе с ним зайти в музей студента и учащуюся лицея. Следом за ними на первую экскурсию прошли все почетные гости.

В это время снаружи уже стали формироваться экскурсионные группы из приехавших на открытие волгоградцев и волжан. Так как желающих было достаточно много, то осмотр мультимедийного музея занимал около 40 минут. В дальнейшем экскурсии будут длиться больше.

Позднее, делясь впечатлениями, побывавшие в музее волгоградские школьники, рассказали, что больше всего им понравился купольный кинотеатр и зал современной истории.

Стоит отметить, что в течение следующих трех дней посетить новое учреждение культуры можно будет абсолютно бесплатно. Рядом с учреждением будут работать уличные концертные площадки, для посетителей организуют развлекательную программу.