Официальный Кубок мира FIFA: 11 обладателей и ни одного хозяина

В эти дни Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA - главный объект внимания и неотъемлемая часть фотосессий волгоградцев. Именно он - причина щелканья затворов и вспышек фотоаппаратов, под его «весом» ломятся тысячи публикаций в соцсетях. Но несмотря на такую популярность трофея, он хранит в себе немало тайн.

Пока Официальный Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA гостит в Волгограде, ИА «НовостиВолгограда.ру» предлагает все поклонникам футбола проверить, насколько хорошо они знают историю самого главного спортивного трофея.