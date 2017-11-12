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Официальный Кубок мира FIFA: 11 обладателей и ни одного хозяина
Сегодня, 11:05Фото: novostivolgograda.ru
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В эти дни Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA - главный объект внимания и неотъемлемая часть фотосессий волгоградцев. Именно он - причина щелканья затворов и вспышек фотоаппаратов, под его «весом» ломятся тысячи публикаций в соцсетях. Но несмотря на такую популярность трофея, он хранит в себе немало тайн.
Пока Официальный Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA гостит в Волгограде, ИА «НовостиВолгограда.ру» предлагает все поклонникам футбола проверить, насколько хорошо они знают историю самого главного спортивного трофея.Начать тест