Суд арестовал Масленникова, убившего и расчленившего двух волжанок
Соответствующее ходатайство заявили следователи СО по г. Волжский СУ СКР региона.
Перед началом заседания ни у кого не было сомнений, что скрывавшийся почти две недели от следствия Масленников будет арестован. Подозреваемый имеет богатое криминальное прошлое – разбои, грабежи, изнасилования, о чем он сам признался на видео в момент задержания.
Кроме того, свое последнее преступление 13 октября Масленников совершил с особой жестокостью. За отказ в интимной близости он не просто зарезал Дарью Лабутину и ее подругу Ольгу Шапошникову, но затем расчленил обоих волжанок и надежно спрятал останки тел под землю в лесополосе на ул. Пушкина, где даже кинологи с собаками не смогли их отыскать с первого раза. После задержания Масленников указал место захоронения, сейчас тела уже подняты и направлены на экспертизу.
Несмотря на зверский характер совершения двойного убийства во время задержания, затем в ходе следственного эксперимента, и, наконец, сегодня в с суде при избрании меры пресечения Масленников вел себя адекватно, поэтому сомнений в его психическом здоровье ни у кого нет. Отметим, однако, что внешний вид Масленникова за последние три дня заметно изменился. Он былого лоска с фотографий на ориентировках на Масленникова не осталось и следа, на лице появились ссадины и выглядит он крайне понуро.
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