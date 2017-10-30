Суд арестовал Масленникова, убившего и расчленившего двух волжанок

Несколько минут назад судья Волжского суда Марина Фаюстова вынесла решение о заключении подозреваемого в двойном убийстве Александра Масленникова под стражу на два месяца.

Соответствующее ходатайство заявили следователи СО по г. Волжский СУ СКР региона.

Перед началом заседания ни у кого не было сомнений, что скрывавшийся почти две недели от следствия Масленников будет арестован. Подозреваемый имеет богатое криминальное прошлое – разбои, грабежи, изнасилования, о чем он сам признался на видео в момент задержания.

Кроме того, свое последнее преступление 13 октября Масленников совершил с особой жестокостью. За отказ в интимной близости он не просто зарезал Дарью Лабутину и ее подругу Ольгу Шапошникову, но затем расчленил обоих волжанок и надежно спрятал останки тел под землю в лесополосе на ул. Пушкина, где даже кинологи с собаками не смогли их отыскать с первого раза. После задержания Масленников указал место захоронения, сейчас тела уже подняты и направлены на экспертизу.