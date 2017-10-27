Масленников побил рекорд Нарцева и калачевского педофила

С начала года в регионе было совершено сразу несколько громких тяжких преступлений, получивших общероссийский резонанс.

Больше всего внимания было приковано к криминальным историям, в которых подозреваемые в убийстве не были схвачены в первые дни и скрылись от правоохранителей.

Первым в криминальных сводках прогремел Марк Нарцев, который 18 мая по сценарию голливудского триллера расправился с соперником за сердце юной Валерии - военнослужащим Владимиром Колесниковым - и замел следы. 23 мая правоохранители задержали Марка Нарцева и его сообщников, но на следующий день он совершил побег во время следственного эксперимента, который проходил на ул. Полесской, 10 в Дзержинском районе Волгограда.

Тогда его поиски приобрели большой резонанс, и 29 мая Нарцев был повторно задержан спецподразделениями ГУ МВД региона в Краснооктябрьском районе Волгограда. То есть спустя 11 дней после совершения убийства Владимира Колесникова и через 5 дней с момента побега со следственного эксперимента.

В середине сентября около недели у всех была на слуху история с исчезновением в Калаче-на-Дону 5-летней Софьи. До последнего момента и правоохранители, и волонтеры надеялись найти ее живой, но после задержания местного жителя и обнаружения тела Софьи все надежды рухнули. Данное происшествие несколько отличается от поисков Нарцева и Масленникова - в этом случае искали девочку, а не убийцу. Но по факту душегуб скрывался от правоохранителей и до поры до времени прятал тело девочки. Уже после задержания подозреваемого «дяди Паши» выяснилось, что волонтеры были у него в гараже целых два раза, но в расположенную рядом хозпостройку заглянуть не догадались. Итак, калачевскому педофилу удавалось неделю – с 15 по 22-е сентября - скрывать преступление и прятаться от правоохранителей.

Наконец, третья розыскная операция по поимке Александра Масленникова, подозреваемого в убийстве двух волжанок, продолжалась ровно две недели. 28-летняя Ольга Шапошникова и 29-летняя Дарья Лабутина пропали 13 октября, а подозреваемый в их убийстве и возможно изнасиловании Александр Масленников был задержан накануне поздно вечером в подмосковных Химках.

В ближайшие часы решится вопрос с этапированием Масленникова в Волгоградскую область. Для этого в Подмосковье уже выехали сотрудники полицейского спецподразделения, которые доставят Масленникова в Волжский и передадут для работы следователям СУ СКР региона.

Масленников, несмотря на «зверский» послужной список, – грабежи, разбои, изнасилования - не успел оказать сопротивления полицейским при задержании и кротко дал одеть на себя наручники. После задержания на вопрос, в убийстве кого он подозревается, Масленников после паузы ответил: «Людей».