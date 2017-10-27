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Масленников побил рекорд Нарцева и калачевского педофила
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Масленников побил рекорд Нарцева и калачевского педофила

Сегодня, 15:43ПроисшествияВиталий КошелевФото: novostivolgograda.ru
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