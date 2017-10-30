Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Масленников появился в суде обросший, с опущенной головой и поникшим видом
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Img 26f6bc28aeff04ce65a13cfd211b7215 v+%281%29

Масленников появился в суде обросший, с опущенной головой и поникшим видом

Сегодня, 11:33ПроисшествияВиталий КошелевФото: novostivolgograda.ru
Читайте
также
Житель Волгоградской области собрался построить мечеть на огороде
Референдум по волгоградскому времени подготовят оперативно, но без спешки
Андрей Бочаров с семьей погрузится в историю в мультимедийном музее