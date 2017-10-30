Масленников появился в суде обросший, с опущенной головой и поникшим видом
Сегодня, 11:33ПроисшествияВиталий КошелевФото: novostivolgograda.ru
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В эти минуты судья Марина Фаюстова в городском суде Волжского принимает решение о мере пресечения для Александра Масленникова, жестоко убившего и расчленившего двух волжанок. Мотивом послужил отказ в интимной близости девушек.
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Видео: novostivolgograda.ru
Отметим, что внешний вид Масленникова сильно изменился с момента задержания. От былого лоска на фотографиях, служившими ориентировками на Масленникова, не осталось и следа. За трое суток, прошедших с момента задержания, Масленников еще сильнее оброс, на лице появились ссадины, и выглядит он крайне понуро. Однако ведет он себя адекватно и не дает оснований сомневаться в своем психическом здоровье.
Вердикт судья Марина Фаюстова вынесет с минуты на минуту. В данный момент она удалилась в совещательную комнату.
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