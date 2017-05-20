Смертельный газ: взрывы и обрушения домов с большим количеством жертв

Взрывы бытового газа в России происходят с пугающей регулярностью. Только в 2016 году в жилых домах произошло 14 аварийных ситуаций, в которых погибло 32 человека, более 50 были ранены.

2017 год также начался с газовых аварий. 11 января в Саратове при взрыве и возгорании газа пострадали 9 человек, один из них погиб. Волгоград в череде таких аварий стал единственным городом, где за короткий промежуток времени произошло сразу два ЧП с большим количеством погибших. Журналисты ИА «НовостиВолгограда.ру» решили еще раз напомнить самые крупные аварии с взрывом бытового газа в жилых домах за последние 3 года.