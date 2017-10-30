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Волгоградский фермер испечёт «Каравай мира» в День народного единства
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградский фермер испечёт «Каравай мира» в День народного единства

Сегодня, 17:45ОбществоНикита ДробныФото: weddyson.com
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