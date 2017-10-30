Волгоградский фермер испечёт «Каравай мира» в День народного единства
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального штаба ОНФ, для выпечки «Каравая мира» специально сложат традиционную русскую печь. Зерно, из которого приготовят необычное угощение, собирали по всему миру — помимо россиян, вклад в акцию внесли граждане ещё двадцати трёх государств.
— Своей акцией мы хотим привлечь внимание к жизни российской глубинки, а также показать, что крестьянский труд способен объединять народы, невзирая на любые разногласия, — пояснил автор идеи «Каравая мира» Андрей Прошаков.
Рано утром участники праздника начнут молоть муку и замешивать тесто для каравая, а через два часа приступят к непосредственному процессу выпечки. Одновременно стартует концертно-развлекательная программа. Кульминацией мероприятия станет передача кусков каравая представителям российских регионов, помогавших собрать для него зерно.
Напомним, в подготовке акции «Каравай мира» участвовали и яхтсмены из Камышина и Саратова, и школьники Волгоградской области, и фермеры из Франции и Израиля. В процессе реализации своего проекта Андрей Прошаков успел организовать ещё одно мероприятие — «культурный автопробег», в ходе которого удалось собрать около полутора тысяч книг для сельских библиотек.
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