Волгоградский фермер испечёт «Каравай мира» в День народного единства

В этом году День народного единства в Волгоградской области пройдёт необычно: именно к этой дате фермер Андрей Прошаков решил приурочить приготовление «Каравая мира» по старинному казачьему рецепту. Гостям праздника предложат блины, чай и кофе с буйволиным молоком.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального штаба ОНФ, для выпечки «Каравая мира» специально сложат традиционную русскую печь. Зерно, из которого приготовят необычное угощение, собирали по всему миру — помимо россиян, вклад в акцию внесли граждане ещё двадцати трёх государств.

— Своей акцией мы хотим привлечь внимание к жизни российской глубинки, а также показать, что крестьянский труд способен объединять народы, невзирая на любые разногласия, — пояснил автор идеи «Каравая мира» Андрей Прошаков.

Рано утром участники праздника начнут молоть муку и замешивать тесто для каравая, а через два часа приступят к непосредственному процессу выпечки. Одновременно стартует концертно-развлекательная программа. Кульминацией мероприятия станет передача кусков каравая представителям российских регионов, помогавших собрать для него зерно.