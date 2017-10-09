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Участники культурного автопробега передали в волгоградские сёла 1500 книг
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Участники культурного автопробега передали в волгоградские сёла 1500 книг

Сегодня, 14:10ОбществоНикита ДробныФото: Алексей Ульянов/ ulianov24.livejournal.com
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