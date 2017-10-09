Участники культурного автопробега передали в волгоградские сёла 1500 книг

В Волгоградской области прошёл «культурный» автопробег под названием «Поднятая целина». Его организатором стал фермер Андрей Прошаков, ранее выступивший с акцией «Каравай мира».

Как сообщил ИА «НовостиВолгограда.ру» сам Андрей Прошаков, в рамках автопробега, конечной точкой которого стала станица Каргинская Ростовской области, удалось собрать более полутора тысяч книг для сельских библиотек и школ. Учреждениям образования и культуры неравнодушные волгоградцы пожертвовали также оргтехнику, спортивный инвентарь и прочие необходимые принадлежности.

— 8 октября мы должны были получить в Ростовской области зерно для «Каравая мира». Вот и решили провести время в пути с пользой: кинули клич жителям Волгоградской области, чтобы они поделились с селянами, чем могут, — рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» Андрей Прошаков. — В итоге собрали более полутора тысяч художественных, технических, научных книг, а также оргтехнику и спортинвентарь. В сборе книг участвовали депутаты областной и Государственной Думы. Наши известные поэты, писатели, учёные тоже передали свои труды. А чтобы не ограничиваться духовной пищей, закупили товары местных производителей, — сыр, колбасные изделия и так далее, — и подарили их ростовчанам.

В автопробеге приняли участие семь машин, экипаж которых составляли самые разные активисты: от подростков до профессоров медицины и заслуженных работников сельского хозяйства. В станице Каргинской, где волгоградцам лично передал зерно для «Каравая мира» внук нобелевского лауреата Михаила Шолохова, депутат Госдумы Александр Шолохов, участников акции встретили с хлебом и солью.

— Тридцать одно издание от волгоградских писателей мы передали в дар музею-усадьбе Михаила Шолохова. Испытали большую гордость, потому что смогли таким образом продемонстрировать потенциал Волгоградской области, — подчеркнул Андрей Прошаков.