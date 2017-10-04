Волгоградский фермер готовится ударить по селам «культурным» автопробегом
В воскресение ровно в 5 утра вереница машин стартует из Волгограда, от областной библиотеки им. Горького. Они повезут очень ценный и столь необходимый жителям области груз — книги, спортинвентарь, канцеляские товары для школьников, картины художников. Все подарки от волгоградцев передадут в сельские библиотеки и другие учреждения культуры.
- Хоть гусли, хоть рояль можно отвезти, если получится его транспортировать, - перечисляет корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» Андрей Прошаков, - Поверьте, жителям глубинки очень этого недостает. Если брать книги - не у всех есть Интернет, чтобы скачать, почитать электронную версию, а библиотеки там в разы меньше городских. А мы пополним фонд новыми изданиями, чтобы детишки знакомились и просвещались.
На сегодняшний день уже собраны десятки экземпляров книг. Среди них есть эксклюзивные. Уроженец Калача-на-Дону, прозаик и публицист Борис Екимов передал сборник рассказов «Под высоким крестом» с авторской подписью, сенатор и олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева подарила свою книгу «Вернуться и победить!» с авторским автографом, в котором пожелала «благодати, тепла, уважения, дружбы и мира» всем волгоградцам. В качестве подарка участники автопробега передадут даже музыкальный инструмент, который активно используется у северных народов — варган. Его собственноручно сделал активист регионального отделения ОНФ Станислав Рыгин.
- По пути мы сделаем две остановки — в станице Иловлинской и Букановской. Они нам позвонили и сказали, что желают принять участие и нуждаются в таких вещах. Сам автопробег пройдет через Иловлю, Михайловку, Городище, Кумылгу. Жители районов могут присоединиться к нам по пути, - приглашает Андрей Прошаков.
Финиширует автопробег в шолоховских краях — станице Каргинской Ростовской области. Здесь писатель жил в 1919 — 1926 годах, здесь у него зародился замысел «Тихого Дона». 8 октября в Каргинской пройдет большой праздник — ярмарка и фольклорный фестиваль. Делегация из Волгограда примет в нем активное участие, в частности, участникам автопробега передадут зерна от Ростовской области, которые попадут в каравай мира. Церемония вручения пройдет у мельницы, рядом с которой снимали сцены кинофильма «Тихий Дон».
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