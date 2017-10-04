Волгоградский фермер готовится ударить по селам «культурным» автопробегом

Фермер Андрей Прошаков, выступивший с акцией «Каравай мира», готов воплотить в жизнь новую инициативу. 8 октября он возглавит автопробег «Поднятая целина», финишной точкой которого станет станица Каргинская Ростовской области.

В воскресение ровно в 5 утра вереница машин стартует из Волгограда, от областной библиотеки им. Горького. Они повезут очень ценный и столь необходимый жителям области груз — книги, спортинвентарь, канцеляские товары для школьников, картины художников. Все подарки от волгоградцев передадут в сельские библиотеки и другие учреждения культуры.

- Хоть гусли, хоть рояль можно отвезти, если получится его транспортировать, - перечисляет корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» Андрей Прошаков, - Поверьте, жителям глубинки очень этого недостает. Если брать книги - не у всех есть Интернет, чтобы скачать, почитать электронную версию, а библиотеки там в разы меньше городских. А мы пополним фонд новыми изданиями, чтобы детишки знакомились и просвещались.

На сегодняшний день уже собраны десятки экземпляров книг. Среди них есть эксклюзивные. Уроженец Калача-на-Дону, прозаик и публицист Борис Екимов передал сборник рассказов «Под высоким крестом» с авторской подписью, сенатор и олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева подарила свою книгу «Вернуться и победить!» с авторским автографом, в котором пожелала «благодати, тепла, уважения, дружбы и мира» всем волгоградцам. В качестве подарка участники автопробега передадут даже музыкальный инструмент, который активно используется у северных народов — варган. Его собственноручно сделал активист регионального отделения ОНФ Станислав Рыгин.

- По пути мы сделаем две остановки — в станице Иловлинской и Букановской. Они нам позвонили и сказали, что желают принять участие и нуждаются в таких вещах. Сам автопробег пройдет через Иловлю, Михайловку, Городище, Кумылгу. Жители районов могут присоединиться к нам по пути, - приглашает Андрей Прошаков.