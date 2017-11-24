Уик-энд: День матери, «Крылья ангелов» и добрые песни бардов

25 и 26 ноября - последние выходные дни осени, после чего начинается декабрь с его подготовкой к Новому году и предпраздничной суетой.

Добрый и светлый праздник — День матери будет отмечаться в воскресенье, 26 ноября. Не забудьте в этот день поздравить своих мам и может, одним из ваших подарков станет культпоход на одно из предложенных нами мероприятий.

25 ноября на сцене дворца культуры Городищенского района состоится показ балета «Щелкунчик» волгоградской школы танца «XXI». Красивую сказку о девочке Марии, Щелкунчике и Мышином короле воспитанники школы исполняют более 3 лет, а в прошлом году она была даже адаптированна для незрячего зрителя с помощью тифлокомментирования, когда по ходу спектакля ведется лаконичное описание, понятное слепым и слабовидящим людям.

25 и 26 ноября в Волгоградском областном театре кукол впервые состоится всероссийская акция «Крылья ангелов», посвященная Дню матери. Первая подобная акция прошла в храмах Москвы в 2014 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Спустя всего несколько лет она стала настолько популярной, что вышла из храмов и распространилась по всей территории России. В этом году участие в акции примут более 70 регионов России, в том числе она пройдет в Волгоградской области и ее столице. В ходе акции дети нарисуют своих ангелов-хранителей, какими они их представляют. Вместе с ними на большой грифельной доске, установленной в фойе кукольного театра, рисунки оставят артисты театра.

Детские мероприятия 25 и 26 ноября пройдут и в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И.Машкова. 25 ноября в 12:00 в основном здании музея, что на проспекте Ленина, в рамках работы выставки «Век Октября» пройдет мастер-класс «Агитационный фарфор, текстиль, трафаретная печать».

26 ноября в 11:00 часов в выставочном зале музея Машкова состоится Детский день «Осенние Кузьминки» - посиделки с мастерами клуба народной куклы «Крупеничка». В программе Детского дня: знакомство с популярными в народе праздниками «Параскевы-Пятницы» - покровительницы женских ремесел и «Косьмы-Домиана» - покровителей мужских ремесел, игры и конкурсы и мастер-класс по изготовлению куклы-оберега женских рук «Филипповка».

Подросткам, молодежи да и просто всем любителям фантастики, независимо от возраста, будет интересна встреча в клубе любителей фантастики «За гранью реальности», которая состоится в Волгоградской областной библиотеке для молодежи. Мероприятие пройдет 25 ноября в 14:00 часов. Тема встречи: «Реальность фантастики». В центре внимания будут события и явления, впервые описанные авторами фантастических произведений и ставшие впоследствии реальными в нашем мире. Какие истории научной фантастики стали реальностью, а какие так и не воплотились в жизнь? Были ли писатели-фантасты предсказателями, перед которыми будущее приоткрывало свою завесу? Над этими вопросами предлагают поразмышлять организаторы «фантастической» беседы.

Для детей в воскресенье 26 ноября театр «Царицынская опера» представит премьеру музыкальной сказки «Домик тетушки Марты» в исполнении Волгоградского детского симфонического оркестра. Литературно-музыкальная композиция адресована самой юной аудитории — детям от 3-х лет. Ребята узнают - какую тайну скрывает сказочный домик тетушки Марты? Встретит ли флейтист прекрасную принцессу? Как разрушить колдовство злой волшебницы? Все ответы – в новой сказочной истории «Царицынской оперы».

26 ноября в 16:00 музей-заповедник «Старая Сарепта» отмечает самый теплый и добрый праздник в году — День матери. В честь этого дня «Старая Сарепта» планирует познакомить с традициями почитания матерей в давние времена, провести кулинарный мастер-класс, игры и другие увлекательные мероприятия.