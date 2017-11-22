Впервые «Крылья ангелов» взмахнут над Волгоградом
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета культуры Волгоградской области, в ходе акции дети нарисуют своих ангелов-хранителей, какими они их представляют. Вместе с ними на большой грифельной доске, установленной в фойе театра, рисунки оставят артисты кукольного театра.
В театре считают, что такая акция поможет сближению семей с детьми и труппы, и позволит прочувствовать День матери всем участниками праздника - ведь ангелы, как и мамы, олицетворяют доброту, любовь, защиту и спасение.
Впервые акция «Крылья ангелов» прошла в храмах Москвы в 2014 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В 2015 году к столице присоединился Севастополь, на следующий год - Астрахань, Владимир и Томск. В нынешнем году участие в акции примут более 70 регионов России - дети будут рисовать ангелов не только в храмах, но и в учреждениях культуры и социальных организациях.
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