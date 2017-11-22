Впервые «Крылья ангелов» взмахнут над Волгоградом

24, 25 и 26 ноября в Волгоградском областном театре кукол состоится всероссийская акция «Крылья ангелов», посвященная Дню матери.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета культуры Волгоградской области, в ходе акции дети нарисуют своих ангелов-хранителей, какими они их представляют. Вместе с ними на большой грифельной доске, установленной в фойе театра, рисунки оставят артисты кукольного театра.

Фото: Волгоградский областной кукольный театр

В театре считают, что такая акция поможет сближению семей с детьми и труппы, и позволит прочувствовать День матери всем участниками праздника - ведь ангелы, как и мамы, олицетворяют доброту, любовь, защиту и спасение.