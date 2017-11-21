Балет волгоградской школы танца впервые отправится на гастроли

Балет «Щелкунчик» волгоградской школы танца «XXI» покажут на сцене дворца культуры Городищенского района. Гастроли продлятся несколько дней.

Известную сказку о девочке Мари, Щелкунчике и Мышином короле воспитанники школы исполняют более 3 лет. В прошлом году она была даже адаптированна для незрячего зрителя с помощью тифлокомментирования, когда по ходу действия ведется лаконичное описание предметов, пространства или движений, которые непонятны слепым и слабовидящим людям.

- Все это время спектакль шел в ДК Ворошиловского района, но мы давно хотели гастроли, - рассказывает директор учреждения культуры Алексей Никулин. - И тут приглашение в Городище — как не согласиться? Для ребят это проверка не взрослость, новая площадка все же, для местных жителей — возможность прикоснуться к великому искусству.

Кстати, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, люди с ограниченными возможностями здоровья и ветераны посмотрят завораживающий спектакль бесплатно. Они уже получили персональные приглашения от главы Городищенского района.