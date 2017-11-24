В «Старой Сарепте» по-доброму отметят День матери

26 ноября в 16:00 музей-заповеднике «Старая Сарепта» отметят самый теплый и добрый праздник в году — День матери.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника «Старая Сарепта», в этот день планируется провести увлекательную программу для всей семьи, посвященную этому замечательному дню. Гости музея, среди которых могут быть, как взрослые, так и дети, совершат экскурс в прошлое и познакомятся с традициями почитания матерей в давние времена. Также участников программы ожидают вкусный кулинарный мастер-класс, игры и другие увлекательные мероприятия.