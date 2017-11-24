В «Старой Сарепте» по-доброму отметят День матери
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника «Старая Сарепта», в этот день планируется провести увлекательную программу для всей семьи, посвященную этому замечательному дню. Гости музея, среди которых могут быть, как взрослые, так и дети, совершат экскурс в прошлое и познакомятся с традициями почитания матерей в давние времена. Также участников программы ожидают вкусный кулинарный мастер-класс, игры и другие увлекательные мероприятия.
Для информации: В последнее воскресенье ноября в России отмечается праздник - День матери. В этот праздник принято поздравлять самого родного, близкого и любимого человека для каждого из нас – Маму. Это событие отмечают всей семьей и в этот праздник принято преподносить мамам подарки. День матери — это прекрасный повод выразить свою любовь, восхищение и уважением самому дорогому человеку на земле — своей маме. Кстати, в этот день принято поздравлять не только женщин, ставших мамами, но и беременных.
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