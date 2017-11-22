Волгоградские дольщики проведут акцию протеста в центре Волгограда

Обманутые дольщики ЖК «Парк Европейский», «Чайка-2» и «АхтубаСитиПарк» проведут очередную акцию протеста в Волгограде. Они обратятся к властям с просьбой ускорить процесс поиска инвесторов, готовых достроить проблемные жилые комплексы.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» представители инициативных групп дольщиков, митинг будет согласован с администрацией и состоится 25 ноября. Акция начнётся на площади Ленина в 11:30 и продлится примерно два часа.

По предварительной информации, в митинге примут участие около двухсот человек. Главными темами, на которые обратят внимание протестующие, станут процессы по банкротству компаний-застройщиков, переговоры с потенциальными инвесторами и ход расследования в отношении лиц, предположительно причастных к нецелевой растрате денег дольщиков.

— Мы планируем также привлечь внимание к проблеме разворовывания стройки ЖК «Парк Европейский» и обратиться к следственным органам с просьбой рассмотреть возможность ужесточения меры пресечения для бывшего гендиректора компании-застройщика Евгения Карпушова, — пояснили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» организаторы митинга. — Все другие фигуранты уголовных дел, подозреваемые в растрате средств дольщиков, находятся под домашним арестом или в СИЗО, тогда как Карпушов — всего лишь под подпиской о невыезде, хотя вывод денег уже практически доказан. Мы опасаемся, что подозреваемый воспользуется возможностью скрыться.