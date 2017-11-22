Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Волгоградские дольщики проведут акцию протеста в центре Волгограда
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%b8+%d0%b0%d1%85%d1%82%d1%83%d0%b1%d0%b0+%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b8+%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba02

Волгоградские дольщики проведут акцию протеста в центре Волгограда

Сегодня, 12:34ОбществоНикита ДробныФото: Руслан Герасимов
Читайте
также
Заучились до смерти: почему дети умирают на уроках физкультуры?
Кто там? – Telegram: вам «закладка» от драгдилера
Telegram: Елена Летучая приехала в Дубовский район за дешевым скандалом?