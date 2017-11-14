Застройщик «Парка Европейского» в Волгограде начал процедуру банкротства

Арбитражный суд Волгоградской области ввёл процедуру наблюдения в отношении ООО «Орион» — застройщика печально известного жилого комплекса «Парк Европейский». В компании назначен временный управляющий.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу инспекции Госстройнадзора по Волгоградской области, с момента введения процедуры наблюдения застройщик официально признаётся несостоятельным, то есть банкротом. Временно руководить компанией в период наблюдения будет Валерий Лукьянов, представитель ассоциации арбитражных управляющих «Содействие».

Теперь дольщики ЖК «Парк Европейский», — а их более полутора тысяч, — имеют право обратиться в Арбитраж с заявлениями, чтобы потребовать у компании-банкрота денежные компенсации или обещанные квартиры. Образцы необходимых документов приведены на сайте областной инспекции Госстройнадзора.