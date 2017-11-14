Застройщик «Парка Европейского» в Волгограде начал процедуру банкротства
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу инспекции Госстройнадзора по Волгоградской области, с момента введения процедуры наблюдения застройщик официально признаётся несостоятельным, то есть банкротом. Временно руководить компанией в период наблюдения будет Валерий Лукьянов, представитель ассоциации арбитражных управляющих «Содействие».
Теперь дольщики ЖК «Парк Европейский», — а их более полутора тысяч, — имеют право обратиться в Арбитраж с заявлениями, чтобы потребовать у компании-банкрота денежные компенсации или обещанные квартиры. Образцы необходимых документов приведены на сайте областной инспекции Госстройнадзора.
Напомним, 43-летний руководитель проекта «Парк Европейский» Фёдор Кифишин в настоящий момент находится под стражей — его подозревают в хищении денег дольщиков и злоупотреблении полномочиями. Ранее процедура банкротства была инициирована в отношении другой компании-застройщика — ООО «АхтубаСитиПарк», занимавшейся возведением одноимённого жилого комплекса в Волжском.
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