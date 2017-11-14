Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Застройщик «Парка Европейского» в Волгограде начал процедуру банкротства
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba+%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%b8+sk kranmash.ru

Застройщик «Парка Европейского» в Волгограде начал процедуру банкротства

Сегодня, 11:03ОбществоНикита ДробныФото: sk-kranmash.ru
Читайте
также
Заучились до смерти: почему дети умирают на уроках физкультуры?
Кто там? – Telegram: вам «закладка» от драгдилера
Telegram: Елена Летучая приехала в Дубовский район за дешевым скандалом?