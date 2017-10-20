Полутора тысячам волгоградских дольщиков посоветовали потерпеть до 2019-го

Сегодня в администрации Ворошиловского района Волгограда прошла встреча обманутых дольщиков с представителями правоохранительных и надзорных органов, а также Гордумы, коммунальных предприятий и потенциального инвестора. Горожане пытались добиться от чиновников и юристов ответов на ряд насущных вопросов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», на встрече присутствовали более 280 человек – большинство собравшихся составляли дольщики ЖК «Парк Европейский», однако пришли также представители инициативных групп ЖК «Доминант», «Чайка» и «АхтубаСитиПарк». Несмотря на то, что на собрание приглашались чиновники городской администрации во главе с сити-менеджером Виталием Лихачёвым, никто из них так и не явился, поэтому основной «напор» со стороны дольщиков приняли на себя заместитель руководителя Облстройнадзора Роман Касьянов и начальник следственного отдела областного ГУ МВД Александр Шульга. Встречу также посетили депутаты Гордумы Наталья Трубина и Андрей Таев, представитель компании-застройщика «Пересвет-Юг» Евгений Симонов и заместитель директора ООО «Концессии водоснабжения» Александр Жерноков.

Главный вопрос, интересовавший дольщиков, – а их в одном только «Парке Европейском» около полутора тысяч, – касался поисков инвестора, готового завершить строительство проблемных жилых комплексов. Взять на себя эту трудную задачу могла бы компания «Пересвет-Юг», однако застройщик не в состоянии действовать себе в убыток, и для заключения контракта с ним необходимо сначала создать благоприятные экономические условия. Представитель коммерческой организации заверил дольщиков, что в данный момент компания ведёт интенсивные переговоры со Сбербанком; в том случае, если они завершатся успешно, «Пересвет-Юг» закончит стройку.

Так или иначе, окончательное решение о судьбе «Парка Европейского» будет, судя по всему, принято не раньше 2019 года. Согласно утверждённой «дорожной карте», поисками инвестора для жилого комплекса власти намерены заняться только после достройки другого долгостроя, ЖК «Доминант», – а она запланирована на середину следующего года. Это известие вызвало бурю негодования среди собравшихся: из зала зазвучали требования отправить в отставку вице-губернатора Валентину Гречину, которая курирует вопросы, связанные со строительством.

«Досталось» и заместителю главы Облстройнадзора Роману Касьянову – ему пришлось ответить на целый ряд неудобных вопросов, связанных с затянувшимися поисками инвестора и действиями чиновников, которые привели к сложившейся ситуации. Дольщиков интересовало, почему страховые компании не выплачивают им деньги, какую работу по решению их проблем областные власти ведут с Минстроем и могут ли они рассчитывать на поддержку компенсационного фонда, сформированного на федеральном уровне. Шла речь и о кабальной ипотеке на двадцать лет, проценты по которой некоторые банки-кредиторы упорно отказываются снижать.

Роман Касьянов подчеркнул, что Облстройнадзор предпринимает усилия для поддержки волгоградцев, пострадавших из-за действий недобросовестных застройщиков: регулярно проводятся селекторные совещания с Минстроем, власти пытаются принимать меры для привлечения потенциальных инвесторов. Он также уточнил, что дольщикам «АхтубаСитиПарка», пытавшимся стребовать компенсации со страховых компаний, был дан отказ по сугубо формальным причинам, и надзорное ведомство будет разбираться в этой ситуации. Заместитель руководителя Облстройнадзора пролил свет и на причины проблем со строительством ЖК «Чайка-2»: выяснилось, что в данном случае произошло переавансирование подрядчика, и все деньги дольщиков ушли на предварительную оплату работ, которые до сих пор выполнены лишь на 3%.

Другой большой блок вопросов касался расследования незаконной деятельности компании «Квартстрой» и её многочисленных филиалов. Дольщики напомнили, что из всех фигурантов дела под арест взят лишь Фёдор Кифишин – далеко не самый высокопоставленный член организации. Остальные представители коммерческой структуры, по чьей вине без обещанных квартир остаются порядка шести тысяч россиян, до сих пор находятся на свободе.

Комментируя ход следствия, представитель ГУ МВД Александр Шульга отметил, что на данный момент допрошены и признаны потерпевшими уже более семисот дольщиков; ещё около ста человек проходят по делу в качестве свидетелей. Наложен арест на имущество обвиняемых и подозреваемых общей стоимостью свыше 500 млн рублей, пять представителей «Квартстроя» объявлены в федеральный розыск. Два фигуранта дела находятся под подпиской о невыезде.

Узнав о том, что под арест никто из подозреваемых, кроме Фёдора Кифишина, так и не взят, а в отношении одного из руководителей «Квартстроя» расследование и вовсе не ведётся, дольщики выразили серьёзные опасения, что подозреваемые вовремя воспользуются возможностью покинуть Россию, и упрекнули следственные органы в искусственном затягивании дела. В свою очередь, Александр Шульга заявил, что сейчас идёт тщательная проверка деятельности печально известного строительного холдинга – а поскольку в него входили около сорока различных организаций, у каждой из которых было как минимум пять расчётных счетов, она движется крайне медленно. Точный ответ на вопрос, куда подевались вложенные в строительство жилого комплекса деньги, правоохранительные органы пока дать не готовы.

Впрочем, дольщики услышали и пару хороших новостей: к примеру, замдиректора «Концессий водоснабжения» Александр Жерноков сообщил им, что до конца ноября коммунальный оператор планирует достроить коллектор на территории «Парка Европейского». К концу года проблемный жилой комплекс будет полностью подсоединён к сетям водоснабжения и канализации.