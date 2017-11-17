Застройщика ЖК «Чайка-2» в Волгограде отправили под домашний арест

По результатам прокурорской проверки следственное управление УМВД по Волгограду возбудило уголовное дело в отношении руководителя компании-застройщика «ДомСтройИнвест». Директор фирмы, занимавшейся возведением проблемного жилого комплекса «Чайка-2», подозревается в присвоении денег дольщиков.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области, уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, руководитель «ДомСтройИнвеста» допустил нецелевое использование средств, вложенных в строительство дольщиками, на общую сумму свыше 22,4 млн рублей.

Сдать в эксплуатацию жилой комплекс «Чайка-2» на улице Хорошева в Дзержинском районе Волгограда изначально планировалось ещё в конце прошлого года, однако по причине отсутствия финансирования строительство было приостановлено. Правоохранительные органы считают, что в нехватке денег виновно именно руководство застройщика. Дольщики «Чайки-2» также неоднократно принимали участие в протестных акциях, открыто обвиняя директора «ДомСтройИнвеста» в нарушении закона.