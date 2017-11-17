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Застройщика ЖК «Чайка-2» в Волгограде отправили под домашний арест
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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2017 11 17 12 49 47

Застройщика ЖК «Чайка-2» в Волгограде отправили под домашний арест

Сегодня, 12:50ПроисшествияНикита ДробныФото: жк-чайка-2.рф
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