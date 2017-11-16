Волгоградских дольщиков пообещали ввести в состав рабочей группы облдумы

На этой неделе депутаты Волгоградской областной Думы, входящие в состав рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков, провели выездное совещание на стройплощадке ЖК «Парк Европейский». Во встрече с народными избранниками приняли участие около ста человек.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Волгоградской областной Думы, депутаты пообещали, что представители инициативной группы дольщиков «Парка Европейского» войдут в состав рабочей группы и будут принимать участие в обсуждении судьбы проблемного долгостроя наравне с официальными лицами. Правда, сами дольщики пока не особенно доверяют этим заявлениям.

— Ещё в сентябре мы просили включить наших представителей в состав рабочей группы, но тогда получили отказ. На постоянной основе подключать нас к работе не хотели. На последней встрече нам пообещали, что в группу войдут от трёх до пяти дольщиков, однако никаких официальных подтверждений или приглашений мы пока так и не получили, — пояснили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» представители инициативной группы. — В то же время есть ощущение, что сама рабочая группа действительно может что-то решить на законодательном уровне. Нас заверили, что решат вопросы с охраной и с подключением инженерных коммуникаций во всех домах комплекса.

По словам дольщиков, депутаты понимают ситуацию, сложившуюся вокруг ЖК «Парк Европейский», и предпринимают усилия для её решения. В частности, представители облдумы настроены вести переговоры с крупным банком, который является одним из основных кредиторов обанкротившейся компании-застройщика, чтобы обеспечить новому инвестору все необходимые условия для завершения долгостроя.

— Уровень решения областной Думы достаточно высок, и она имеет немало рычагов, чтобы повлиять на нашу ситуацию, — отметил руководитель инициативной группы дольщиков ЖК «Парк Европейский» Александр Назаров. — Новый застройщик здесь обязательно будет. Уверен, такое большое количество людей в беде не бросят, но для окончательного решения понадобится время.