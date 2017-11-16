Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Волгоградских дольщиков пообещали ввести в состав рабочей группы облдумы
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%9f%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81 %d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0+%d0%92%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9+%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9+%d0%b4%d1%83%d0%bc%d1%8b

Волгоградских дольщиков пообещали ввести в состав рабочей группы облдумы

Сегодня, 10:57ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградской областной Думы
Читайте
также
Заучились до смерти: почему дети умирают на уроках физкультуры?
Кто там? – Telegram: вам «закладка» от драгдилера
Telegram: Елена Летучая приехала в Дубовский район за дешевым скандалом?