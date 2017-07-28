Что иностранные туристы думают о Волгограде?

«Феноменальная» Родина-мать и памятники Ленину

В подавляющем большинстве случаев зарубежные туристы после приезда в Волгоград первым делом отправляются на Мамаев курган. «Главная высота России» поражает гостей из Европы, Азии и Америки своей монументальностью: многие путешественники пишут, что ещё никогда не видели такой огромной статуи, как знаменитая «Родина-мать», и советуют обязательно застать момент смены почётного караула.

«Очень рекомендую посетить Мамаев курган, если окажетесь в Волгограде. Вы буквально пройдёте сквозь историю войны и прочувствуете всю ту боль, которую испытали её участники», – пишет Шахри из Объединённых Арабских Эмиратов. «Этот мемориал – самое восхитительное место из всех, которые я видел. Все его статуи замечательны не только размерами, но и тем, насколько они передают истинную суть победы под Сталинградом. Вы никогда не забудете увиденное», – соглашается турист из Буэнос-Айреса.

Особое внимание иностранцы, разумеется, уделяют монументу «Родина-мать зовёт!». «Это самый впечатляющий памятник из всех, что я видел», – признаётся Фабиан из Колумбии. – «Его можно хорошо разглядеть из многих частей города. Сейчас рядом строится стадион, и вы можете сделать отличные фотографии на память». Чаще всего зарубежные туристы комментируют «феноменальные» размеры скульптуры. «Сначала, когда стоишь в самом низу, она кажется маленькой. Двести шагов по лестнице – и она уже огромная. Но истинные масштабы осознаёшь, только когда подходишь к самому её подножию», – пишет путешественник из британского Кардиффа.

Почти все отзывы иностранцев о Мамаевом кургане и «Родине-матери» – безоговорочно положительные. Правда, многие удивляются, что до вершины мемориала приходится так долго идти пешком, а некоторые жалуются на отсутствие туристических проспектов на английском языке.

Почётное второе место по количеству позитивных отзывов, как ни странно, занимают памятники Ленину в Центральном и Красноармейском районах. Они почему-то пользуются особой популярностью среди англоговорящих туристов – жителей Канады, США и Великобритании. На форумах любители «идеологического туризма» искренне радуются, что «где-то ещё сохранились такие большие памятники Ленину», и советуют обязательно их сфотографировать.