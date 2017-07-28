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Что иностранные туристы думают о Волгограде?
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Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Что иностранные туристы думают о Волгограде?
08:45