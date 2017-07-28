Что иностранные туристы думают о Волгограде?

Среди других достопримечательностей Волгограда иностранные туристы почему-то особо выделяют железнодорожный вокзал. Причём пишут о нём в слегка ироничном ключе: он, по мнению гостей из-за рубежа, выглядит так, «будто вас с него доставят прямиком в Советский Союз».
«Очень советская архитектура, в хорошем смысле. Правда, сюда лучше приходить только для того, чтобы посмотреть на вокзал: ездить на поезде в России – очень специфический опыт», – считает путешественник из Швейцарии. Другие туристы также отмечают, что на волгоградском вокзале больше охраны, чем в некоторых аэропортах, и что персонал за последние годы «стал гораздо более вежливым».
А вот знаменитый «танцующий» мост через Волгу особого впечатления на иностранцев не производит. «Очень жаль, что в Волгограде нет по-настоящему красивого моста. Тот, который есть сейчас, выполняет свою функцию, но выглядит так себе. Ну же, Россия, построй в легендарном Волгограде крутой мост!», – призывает турист из Лондона, где в мостах определённо знают толк. «По сравнению с большинством дорог, по которым нам здесь пришлось ездить, мост вполне себе современный», – возражает ему другой путешественник.
«Скрытой жемчужиной» Волгограда некоторые иностранцы называют музей-заповедник «Старая Сарепта». Путешественники жалуются на его труднодоступность («Сюда почти невозможно попасть без проводника, знакомого с городом», – отмечает туристка из Голландии), но признают, что экспозиция очень интересна. «Если у вас есть машина, путь до музея из центра города займёт минут сорок. Но оно того стоит: это одно из немногих мест в Волгограде, не связанных с войной. Отличное место, где можно узнать о необычных аспектах российской истории, особенно о немецких поселениях царских времён», – делится впечатлениями гость из Цюриха.
Гости из-за рубежа не обошли вниманием и волгоградский планетарий. «Здесь предлагают разные программы, которые выполнены на очень хорошем уровне. Неплохой способ скоротать час. И само здание очень красивое», – пишет Траяна из Болгарии. Некоторые туристы советуют заглянуть в Казанский собор – но при этом помнить, что это не музей, а действующий храм. «Старайтесь не говорить громко и наденьте платок, если вы девушка. Фотосъёмка внутри запрещена. Но, несмотря на все ограничения, это место заслуживает внимания – оно потрясающее. Обязательно посетите его, если вам нравятся красивые православные храмы», – считает туристка из США. Что же касается католической церкви Св. Николая, то её приезжие из Европы и Америки почему-то игнорируют.