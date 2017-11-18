Секретность, скрытность, внезапность: операция «Уран» в цифрах и фактах

Расстановка сил накануне контрнаступления

К ноябрю 1942 года Красной армии удалось остановить общее наступление немецких войск. В районе Сталинграда они образовали клин, при этом фланги ударных группировок не были прикрыты должным образом. В зиму 1942-1943 годов немецкое командование рассчитывало удерживать занимаемые рубежи до весны с тем, чтобы потом вновь начать наступление.

Гитлер считал, что Красная армия, измотанная тяжелыми боями, не способна провести крупное наступление. К тому же немцы сильно недооценили наращивание Советским Союзом к осени 1942 года производства военной техники - авиации и особенно танков, без которых немыслимо проведение крупной наступательной операции.

К моменту контрнаступления советские войска в районе Сталинграда насчитывали свыше 1,1 миллиона человек, около 1 500 танков и самоходок, 15 тысяч орудий и минометов, 1 350 самолетов. Вражеская группировка из немецких, итальянских и румынских армий располагала примерно миллионом солдат и офицеров, 700 танками и самоходными орудиями, а воздушную поддержку осуществляло 1 200 самолетов.

То есть силы были примерно равны ( за исключением танков, орудий и минометов), но советское командование за счет перегруппировки войск создавало двойное и тройное превосходство сил на направлениях главных ударов.