Секретность, скрытность, внезапность: операция «Уран» в цифрах и фактах

Начало контрнаступления было намечено на 9 ноября, но из-за трудностей с обеспечением ударных войск горючим и боеприпасами - не хватало грузовиков, ситуацию осложняла неустойчивая погода с ледяным дождем, сменявшимся морозами, - его пришлось отложить на 10 дней.
Операция «Уран» была одним из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны. Она развернулось на огромной территории площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта в 400 - 850 км. На отдельных этапах с обеих сторон участвовало более 2,1 млн чел., свыше 26 тыс. орудий и минометов, 2,1 тыс. танков и свыше 2,5 тыс. самолетов.
Наступление войск Юго-Западного и правого крыла Донского фронтов началось туманным утром 19 ноября после мощной артподготовки. Почти 7 тысяч орудий в течение 80 минут обрушили на позиции врага настоящий смерч огня и стали. Очевидцы вспоминали, что земля дрожала так, как будто началось землетрясение.
Затем в наступление пошли танкисты - войска 5-й танковой армии прорвали оборону 3-й румынской армии. За танковыми частями в наступление шли кавалеристы. Расчет удара по румынским позициям оправдался - после нескольких часов обороны румыны поддались панике, несколько дивизий румынского фронта сдались и бежали.
К обеду туман рассеялся и в небо поднялась советская авиация. Авиационное наступление, как новая форма оперативного применения авиации, включала подготовку атаки и поддержку наступления войск в глубине. Артиллерийское и авиационное наступление в полном объеме было впервые применено в ходе Великой Отечественной войны. Также впервые перед началом боя в полосах всех армий была проведена разведка боем.
Немецкие части, располагавшиеся сзади румынских войск, попытались остановить советские войска сильной контратакой, но были разгромлены введёнными в бой 1-м и 26-м танковыми корпусами. Их передовые части продвигаясь в район Калача.
20 ноября в наступление перешла ударная группировка Сталинградского фронта. Утром 23 ноября передовые части 26-го танкового корпуса овладели Калачом. 23 ноября войска 4-го танкового корпуса Юго-Западного фронта и 4-го механизированного корпуса Сталинградского фронта встретились в районе хутора Советский, замкнув кольцо окружения сталинградской группировки противника в междуречье Волги и Дона.