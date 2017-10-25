Видео с места гибели подростка в средней школе №85 города Волгограда

Видео с места гибели подростка в средней школе №85 города ВолгоградаВидео
Сегодня, 16:44Руслан Герасимов
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На месте трагедии в средней школе №85 в настоящее время работает бригада следователей.
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Видео: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru
Напомним, сегодня днем во дворе школы произошло ЧП - 15 летний подросток ранил себя ножом. Буквально через несколько минут он скончался уже в здании образовательного учреждения.
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