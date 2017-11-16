Мэр Волжского Игорь Воронин ответил на вопросы горожан в режиме онлайн

Мэр Волжского Игорь Воронин ответил на вопросы горожан в режиме онлайнВидео
Сегодня, 12:44
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Волжане задали главе города около 100 вопросов, общение транслировалось в популярных социальных сетях/
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Видео: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru
Как сообщили ИА "НовостиВолгограда.ру" в пресс-службе мэрии города Волжского, на вопросы, которые остались за рамками онлайн-трансляции, также будут даны ответы.
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