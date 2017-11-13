Игорь Воронин в «прямом эфире» ответит на вопросы жителей Волжского

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15 ноября в 18 часов ИА «НовостиВолгограда.ру» проведет видеотрансляцию прямой линии главы города Волжского Игоря Воронина в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники и Facebook.
С хэштегом #ВопросВоронину жители Волжского уже оставляют свои комментарии для главы города. Волжан интересуют проблемы экологии, развития парков в новостройках, еще один популярный вопрос — состояние транспортной инфраструктуры. Речь идет о городских трамвайных линиях, новых автобусах и изменении действующей схемы движения пассажирского транспорта.
В Волжском живут действительно инициативные люди, которые не только задают вопросы, но и высказывают свои предложения, например, о строительстве сети велодорожек и поддержке приюта для животных.
Свои вопросы Игорю Воронину можно будет задать во время прямой линии, а также прямо сейчас в комментариях и личных сообщениях сообществ: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook.
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