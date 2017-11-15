Игорь Воронин призвал волжан беречь отремонтированные дороги

ИА "НовостиВолгограда.ру" ведет прямую трансляцию открытого разговора с мэром города Волжского Игорем Ворониным.

Пользователи соцсетей в ходе прямого общения с главой Волжского Игорем Ворониным задают ему вопросы по самым актуальным проблемам городской жизни. Один из них поступил от волжанина Александра Владимировича: "Когда полностью наладятся дороги в Волжском?"

Отвечая на него, глава города отметил, что объем проведенного ремонта в последние годы значителен, и волжане это не могут не замечать. Но, как подчеркнул Игорь Воронин, мало просто отремонтировать дорогу, важно ее еще и содержать. В качестве примера он привел отремонтированную в прошлом году дорогу на остров Зеленый. Здесь из-за близости к ней дачных домов и других строений и отсутствия системы водоотвода существует опасность разрушения восстановленного асфальтового покрытия.

В ходе обсуждения "дорожной темы" прозвучал вопрос из зала - как учитывается мнение волжан при формировании плана ремонта дорог на 2018 год. Игорь Воронин ответил, что у жителей города, конечно, есть возможность повлиять на то, какие магистрали должны быть приведены в порядок - через депутатов гордумы по своим округам, через советы округов. Эта как раз та инициатива, которая поощряется.

В ходе прямой линии через соцсети были озвучены и адреса, где есть проблемы, например, с пешеходными дорожками или внутриквартальными проездами. Эти адреса мэр взял на контроль для проведения здесь объездов вместе с чиновниками администрации, ответственными за дорожную сферу.