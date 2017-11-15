Александр Стризое: экологическая повестка сегодня обществом не востребована

ИА "НовостиВолгограда.ру" вело прямую трансляцию открытого разговора с мэром города Волжского Игорем Ворониным.

Целый блок вопросов, которые волжане задали главе города в социальных сетях накануне прямой линии, касался экологии. Для промышленного Волжского, где немало предприятий, чья деятельность негативно сказывается на состоянии окружающей среды, это очень актуальная проблема. Пользователи сообщают о проблемах со здоровьем, в том числе и у детей, которые они связывают именно с промышленными выбросами.

А недавно в Волжском прошли общественные слушания по расширению производства карбомата на заводе оргсинтеза, что еще больше взбудоражило волжан. Между тем, как отметил Игорь Воронин, разрешение на строительство еще не подписано. В решении этого вопроса необходима разумная и взвешенная позиция: без развития производства не будет и развития города, предприятия - это рабочие места и зарплаты волжан.

По словам мэра, три крупнейших завода Волжского - трубный, ЗОС и абразивный - разработали экологические программы, за исполнением которых следят городские власти. Но сегодня полномочий у муниципалитетов, чтобы воздействовать на промышленников, нет. С помощью общественных организаций эта проблема сегодня выносится на федеральный уровень. Так, на следующей неделе в Общественной палате России состоится обсуждение по вопросу расширения полномочий народного контроля в решении экологичесикх проблем, и в нем, как сказал Игорь Воронин, примут участие и волжане.

Пока же, как заявил взявший слово политолог, профессор кафедры социологии ВолГУ Александр Стризое, общественное мнение не очень-то хочет слышать об экологии. По данным социологов, связанные с ней проблемы занимают лишь 8 место в списке приоритетов россиян. Общество не хочет и не может разговаривать с крупными промышленными группами на тему экологии, сказал Александр Стризое. Для этого нужно привлекать федеральные структуры - ту же природоохранную прокуратуру, депутатов Госдумы, которые сейчас, по его словам, "спят летаргическим сном". Они и должны стать теми посредниками, которые могут "давить" на промышленников в деле решения экологических проблем.