Спасать «Ротор-Волгоград» доверили Сергею Павлову

Сплав молодости, задора и репутация звезды волгоградского футбола, уместившиеся в Валерии Есипове и подкупившие руководство региона и чиновников облспорткомитета, в случае с «Ротором» не сработали.

Теперь об этом можно говорить уже совершенно открыто. Кредит доверия Есипову исчерпан, и он отправлен в отставку.

Впрочем, произошло это без скандала. На пресс-конференции, специально собранной по поводу смены наставника главной футбольной команды региона, руководитель регионального спорткомитета Александр Глинянов поблагодарил Валерия Есипова за проделанную работу. Несмотря на последнее место, команда по набранным очкам не провалилась в «турнирную пропасть». От выхода из зоны вылета ее отделяют всего лишь пара удачных матчей.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

Главная интрига – кто же станет преемником Есипова - прожила недолго. В конференц-зале на стадионе «Трактор» не остался незамеченным Сергей Павлов. Уроженец Камышина в конце 90-х наделал шума с «Текстильщиком», пробившись в еврокубки, затем успешно тренировал «Луч-Энергию» из Владивостока, краснодарскую «Кубань», а в последнее время работал в Казахстане. Именно он был представлен сегодня в качестве нового главного тренера «Ротора».

Как особо подчеркнул Александр Глинянов, на первое время задача Павлова - стать своеобразным антикризисным менеджером.