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Спасать «Ротор-Волгоград» доверили Сергею Павлову
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Спасать «Ротор-Волгоград» доверили Сергею Павлову

Сегодня, 15:13СпортВиталий КошелевФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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