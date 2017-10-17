Пресс-служба «Ротора»: каких-либо изменений в тренерском штабе пока нет
Назначенная на утро 17 октября, а затем внезапно отмененная пресс-конференция с важными новостями о будущем команды только подогрела интерес болельщиков и журналистов.
При этом некоторые СМИ рискнули, не дождавшись официальной информации, со ссылкой на источники в облспорткомитете сделать предположения об отставке главного тренера Валерия Есипова и даже назвать имя его преемника – известного российского специалиста уроженца Камышина Сергея Павлова. Последний имеет богатый опыт тренерской работы в российской Премьер-лиге.
Однако, как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» пресс-атташе ФК "Ротор-Волгоград" Аркадий Глазков, пока никаких решений по Есипову или его помощникам в «Роторе» не принято, и они продолжают работать согласно контрактам.
К завершающему матчу первого круга первенства ФНЛ с «Томью», который состоится на стадионе «Зенит» 21 октября, команду готовит Валерий Есипов. В этом, кстати, сегодня журналисты убедились, посетив утреннюю тренировку «Ротора».
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