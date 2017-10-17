Пресс-служба «Ротора»: каких-либо изменений в тренерском штабе пока нет

Ситуация вокруг главной футбольной команды привлекает все больше внимания.

Назначенная на утро 17 октября, а затем внезапно отмененная пресс-конференция с важными новостями о будущем команды только подогрела интерес болельщиков и журналистов.

При этом некоторые СМИ рискнули, не дождавшись официальной информации, со ссылкой на источники в облспорткомитете сделать предположения об отставке главного тренера Валерия Есипова и даже назвать имя его преемника – известного российского специалиста уроженца Камышина Сергея Павлова. Последний имеет богатый опыт тренерской работы в российской Премьер-лиге.

Однако, как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» пресс-атташе ФК "Ротор-Волгоград" Аркадий Глазков, пока никаких решений по Есипову или его помощникам в «Роторе» не принято, и они продолжают работать согласно контрактам.

Фото: Виталий Кошелев, http://novostivolgograda.ru