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Пресс-служба «Ротора»: каких-либо изменений в тренерском штабе пока нет
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Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Пресс-служба «Ротора»: каких-либо изменений в тренерском штабе пока нет

Сегодня, 14:08СпортВиталий КошелевФото: Виталий Кошелев/ http://novostivolgograda.ru
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