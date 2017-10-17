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«Ротор-Волгоград» заинтриговал болельщиков и журналистов
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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«Ротор-Волгоград» заинтриговал болельщиков и журналистов

Сегодня, 12:45СпортВиталий КошелевФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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