«Ротор-Волгоград» заинтриговал болельщиков и журналистов

На утро 17 октября пресс-служба главной футбольной команды региона анонсировала пресс-конференцию с участием главного тренера Валерия Есипова, президента клуба Андрея Рекечинского и главы облспорткомитета Александра Глинянова.

Тема встречи с журналистами до последнего держалась в тайне, тем неожиданнее прозвучала новость о том, что мероприятие переносится. Об этом собравшимся журналистам пресс-секретарь команды сообщил за считанные минуты до начала пресс-конференции.

Представители пресс-службы «Ротора» принесли извинения работниками прессы и телевидения и предложили понаблюдать за тренировкой команды.

Она началась вполне буднично. Сначала на поле появились футболисты, затем к ним присоединился главный тренер «Ротора» Валерий Есипов, который провел разминку, а потом предложил игрокам поработать с мячом.

При этом все попытки журналистов выяснить, о чем же руководство клуба собиралось поведать прессе и болельщикам, не увенчались успехом. В частности, сотрудник пресс-службы «Ротора», отвечающий за работу с болельщиками, Никита Норкин, в беседе с корреспондентом ИА«НовостиВолгограда.ру» сказал, что новость важная и касается будущего клуба.

Новая дата проведения пресс-конференции будет названа позже. Вероятнее всего, она состоится в ближайшие два-три дня.