«Ротор-Волгоград» заинтриговал болельщиков и журналистов
Тема встречи с журналистами до последнего держалась в тайне, тем неожиданнее прозвучала новость о том, что мероприятие переносится. Об этом собравшимся журналистам пресс-секретарь команды сообщил за считанные минуты до начала пресс-конференции.
Представители пресс-службы «Ротора» принесли извинения работниками прессы и телевидения и предложили понаблюдать за тренировкой команды.
Она началась вполне буднично. Сначала на поле появились футболисты, затем к ним присоединился главный тренер «Ротора» Валерий Есипов, который провел разминку, а потом предложил игрокам поработать с мячом.
При этом все попытки журналистов выяснить, о чем же руководство клуба собиралось поведать прессе и болельщикам, не увенчались успехом. В частности, сотрудник пресс-службы «Ротора», отвечающий за работу с болельщиками, Никита Норкин, в беседе с корреспондентом ИА«НовостиВолгограда.ру» сказал, что новость важная и касается будущего клуба.
Новая дата проведения пресс-конференции будет названа позже. Вероятнее всего, она состоится в ближайшие два-три дня.
Пока же болельщиками и журналистам остается гадать, что же за новость так некстати застряла в кулуарах команды. При этом нет даже четкого понимания - это вести со знаком «плюс» или «минус». К последнему сценарию можно будет отнести возможную отставку Валерия Есипова из-за того, что команда продолжает находиться на последнем месте в первенстве ФНЛ. Хотя не исключены и новости, например, о громких приобретениях или других изменениях в структуре клуба. Пока же всем неравнодушным к судьбе команды остается набраться терпения.
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