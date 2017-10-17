Кадровая тренерская чехарда в «Роторе» и его дубле пока остается слухами

Официальной информации о смене главного тренера в «Роторе», где на посту наставника трудится Валерий Есипов, или перестановках в тренерском штабе «Ротора-2» во главе с Эвальдом Фроловы, пока нет.

Пресс-атташе «Ротора» и его дубля в беседах с корреспондентом ИА «НовостиВолгограда.ру» не стали отрицать возможность перестановок, но предложили набраться терпения и подождать официальной информации хотя бы до завтра. В частности, пресс-атташе «Ротора-2» Александр Рязанов пообещал, что завтра к обеду ситуация с главным тренером дубля «Ротора», а именно остается ли он на своем посту, должны проясниться. Вопрос о возможном преемнике Фролова в лице Игоря Петренко пресс-атташе дублеров оставил без ответа, заметив, что журналисты своими предположениями часто удивляют руководство клуба.