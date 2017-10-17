Кадровая тренерская чехарда в «Роторе» и его дубле пока остается слухами
Пресс-атташе «Ротора» и его дубля в беседах с корреспондентом ИА «НовостиВолгограда.ру» не стали отрицать возможность перестановок, но предложили набраться терпения и подождать официальной информации хотя бы до завтра. В частности, пресс-атташе «Ротора-2» Александр Рязанов пообещал, что завтра к обеду ситуация с главным тренером дубля «Ротора», а именно остается ли он на своем посту, должны проясниться. Вопрос о возможном преемнике Фролова в лице Игоря Петренко пресс-атташе дублеров оставил без ответа, заметив, что журналисты своими предположениями часто удивляют руководство клуба.
Отметим, что новость о возможных изменениях в тренерском штабе «Ротора» и его дубля не выглядит сенсационной. Оба клуба плетутся в самом хвосте турнирных таблиц своих дивизионов, и у спортивных чиновников региона терпение, действительно, могло лопнуть. Тем более, что на носу ЧМ-2018 по футболу, где Волгограду отведена роль одного из городов, принимающих матчи группового этапа. И будет удивительно, если большой футбол придет в город, где местная футбольная команда находится на задворках второй или даже третьей по силе российской лиги.
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