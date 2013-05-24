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Большинство деревьев в так называемом «парке вдов» погибли ещё в 2012 году
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Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Большинство деревьев в так называемом «парке вдов» погибли ещё в 2012 году
Сегодня, 14:55ОбществоНикита ДробныФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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