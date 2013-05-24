Большинство деревьев в так называемом «парке вдов» погибли ещё в 2012 году

Волгоградский обком КПРФ выступил с протестом против обустройства парковки возле Мамаева кургана. Представители Компартии назвали вырубку деревьев в так называемом «парке вдов» «актом вандализма».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального обкома Компартии, в своём заявлении коммунисты призывают волгоградцев «присоединиться к протесту и возвысить свой голос в защиту павших героев» и обвиняют местные власти в том, что те «пытаются забыть уроки Великой Отечественной войны».

Между тем, как ранее сообщало наше издание, у краеведов и общественников есть большие сомнения в реальном существовании «парка вдов». Официально такого объекта в Волгограде никогда не было. Действительно, посетители Мамаева кургана иногда сажали у его подножия деревья в память о своих погибших на войне родственниках — но это никогда не делалось централизованно. Более того, к тому моменту, когда власти Волгограда начали вырубать старые деревья под парковку, большая часть растений уже погибла.

Такая судьба, в частности, постигла знаменитую «агашинскую берёзку». Дерево, о котором сочинила известнейшее стихотворение знаменитая волгоградская поэтесса Маргарита Агашина, было посажено в 1965 году возле Мамаева кургана рабочим Фёдором Рыкуновым в память о его четырёх братьях, погибших в ходе Великой Отечественной войны. К середине 90-х, когда из-за недостатка денег в окрестностях мемориала практически полностью прекратили ремонт поливочного водопровода, его состояние сильно ухудшилось. В 1999 году берёзу передали под опеку мужскому педагогическому лицею (ныне ГКОУ «Волгоградский лицей»), но это не помогло. Дерево засохло, и его спилили в 2012 году, а «опекавшие» его лицеисты пообещали взамен посадить десять молодых берёзок.

Та же участь ждала и большинство других деревьев, росших в неблагоустроенной зелёной зоне рядом с Мамаевым курганом. Почти все они погибли в 2010-2011 годах, во время сильнейшей засухи. Ещё в 2012 году специалисты-дендрологи констатировали гибель более чем пятидесяти клёнов, лип, берёз и тополей. Уже тогда было принято решение об их вырубке; соответствующие работы прошли в 2012-2013 годах. О том, что деревьев, посаженных в память о погибших на войне солдатах, возле Мамаева кургана нет уже четыре года, защитники легенды о «парке вдов» (а за ними — и местные коммунисты) почему-то предпочитают не вспоминать.

Представители коммунальных служб Волгограда утверждают, что при обустройстве парковки, которая должна появиться поблизости от стадиона «Волгоград Арена» в соответствии с требованиями FIFA, живые деревья не уничтожались — только засохшие. По всей видимости, это и были последние остатки стихийно возникшего «парка», погибшие из-за полного равнодушия общественности к их судьбе ещё задолго до того, как город-герой получил право на проведение матчей ЧМ-2018.

Остаётся лишь предполагать, почему о плачевном состоянии тех самых деревьев вспомнили лишь сейчас, в преддверии единого дня голосования 10 сентября, и почему с 2010 по 2013 годы, когда растения действительно погибали, никто так и не уделил им должного внимания.

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