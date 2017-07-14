За «Парк вдов» выдавали сорняки и сухостой?

Сегодня на территории мемориального парка у подножия Мамаева кургана прошло очередное выездное совещание. Руководители профильных комитетов мэрии, специалисты подрядной организации и директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин посмотрели ход благоустройства второй и третьей очереди сквера.

Не обошлось без обсуждения нашумевшей темы - Парка или аллеи вдов. Так в Интернете назвали небольшой уголок склона Мамаева кургана, которой был засажен березами еще до (по другой версии - после) открытия архитектурного ансамбля. Росли деревца напротив стадиона около 60 лет, а теперь их выкорчевали во время подготовительного этапа реконструкции.

- Мы действительно расчистили территорию - убрали пни, произвели опиловку деревьев. Все насаждения прошли экспертизу, и ни одно «живое» растение не было повреждено, только сухие. Константин Горюнов, главный инженер МБУ «Северное»

Точно также создавалась и Аллея России, открытая 9 мая этого года. Поливочного водопровода у подножия Мамаева кургана никогда не было. Под палящим солнцем деревья превратились в чащу из сухостоя. Эксперты обследовали каждое дерево, оценивали его состояние и ставили в плане пометки для подрядной организации. В итоге, хорошие посадки не трогали. И во время исследований даже намека на Парк сталинградских вдов не было.

- Я глубоко этот вопрос не изучал, но по сей день не встречал информацию о подобном объекте. Сколько проходил мимо по долгу службы, да и просто так - берез не видел. Роман Шкода, краевед

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Ситуацию пояснил Алексей Васин. Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» рассказал, что после выложенной в сети интернет информации о памятном месте, ее еще раз перепроверили. Документы, опрос специалистов, которые занимались благоустройством Мамаева кургана в 60-е годы, подтвердили официальную версию.

- «Аллея вдов» - красивая сказка. Ветераны, старожилы только разводили руками на вопрос, в архивах нет ни одного упоминания. Эксперты также подтвердили, что за Парк вдов выдавали сорняки и сухостой. Плохо, когда на чувствах играют. Алексей Васин, директор музея-заповедника «Сталинградская битва»

Информация действительно вызвала большой резонанс в обществе. Больше всего волгоградцев возмущало, что на мифическом памятном месте разобьют парковку. Между тем за все время существования мемориального комплекса - здесь никогда не было автомобильной парковки. И в последние годы такая ситуация доставляет настоящие неудобства, особенно в дни воинской Славы России.

- Решение о парковке правильное. Сюда приезжают тысячи людей и изрядно мучаются, прежде, чем попасть на вершину. Поставить машину некуда - ставят в два, в три ряда. Образуются заторы. Дети выходят, считай, на оживленную проезжую часть. Некоторые оставляют автомобили во дворах и идут сюда 15 минут. Алексей Васин, директор музея-заповедника «Сталинградская битва»

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

После завершения реконструкции с такими проблемами жители и гости больше не столкнутся. Напротив «Волгоград Арены» откроется вместительная парковка площадью 5 тысяч квадратных метров. На ней одновременно смогут разместиться 250 легковых автомобилей. Еще одна стоянка расположится неподалеку. Во время проведения ЧМ-2018 здесь будет находиться только специализированная техника. После завершения мундиаля на освободившейся площадке расположится техника времен Второй мировой войны.

- Благоустройство мемориального парка идет по графику. С завтрашнего дня подрядчик приступает к укладке брусчатки. До этого организация провела планировку земли, установила бордюры, засыпала щебеночное основание. Претензий к качеству работ на этом этапе нет. Виталий Земцов, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и охране окружающей среды администрации Волгограда

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru