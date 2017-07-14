«Парк вдов» у подножия Мамаева кургана оказался мифом

Ситуация вокруг реконструкции мемориального парка у подножия Мамаева кургана на слуху вот уже несколько недель. В Интернете появились сообщения об уничтожении так называемого «Парк вдов», который был высажен в 60-х годах. Аллею из берез якобы выкорчевали ради парковки.

Только ни краеведы, ни просто внимательные жители припомнить бережно посаженные символы России не смогли. На ум приходили только засохшие кустарники и бурьян.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

- Такого сквера никогда не было. Мы проводили исследования, проверяли документы - следа нет, нигде аллея не значится. «Парк вдов»,«Аллея вдов» , «Сквер вдов», «Сад вдов» - как только не называли его СМИ - миф, - прокомментировал ситуацию директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин.

Он также отметил, что зона, где якобы росли березы, давно пришла в запустение. Поливочного водопровода здесь не было, от жары засохли молодые деревья, а уж посаженные в 60-х годах - и подавно. На других территориях мемориального комплекса с тех пор сменились 3 поколения растений.

Стоит отметить, что состояние территории у подножия Мамаева кургана вызывало нарекания у жителей города. Сухостой выглядел удручающе и мог с легкостью загореться в жару.