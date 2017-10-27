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Второй по счёту центр инновационного творчества создадут в Волгограде
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Второй по счёту центр инновационного творчества создадут в Волгограде

Сегодня, 09:28ОбществоНикита ДробныФото: sch705sz.mskobr.ru
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