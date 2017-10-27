Второй по счёту центр инновационного творчества создадут в Волгограде

Ещё один центр молодёжного инновационного творчества будет создан в Волгограде. Основным направлением его работы станет моделирование, сканирование и печать трёхмерных объектов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, о создании нового центра на базе Волгоградского государственного университета было объявлено накануне на заседании конкурсной комиссии. Основу для формирования учреждения обеспечит ООО «МИТ». Главная задача центра — обеспечить благоприятные условия для того, чтобы молодёжь осваивала 3D-технологии и впоследствии успешно применяла их в своей профессиональной деятельности. Основная часть финансирования, которое центр получит за счёт федеральной субсидии, пойдёт на покупку оборудования и расходных материалов.