Волгоградских студентов приняли в «Робошколу»

В Волгоградском государственном техническом университете открылась всероссийская школа-олимпиада «Робошкола+». В мероприятии участвуют более двухсот студентов и школьников со всей России.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, «Робошкола» открылась в ВолгГТУ уже в пятый раз. Этот увлекательный курс занятий рассчитан на будущих специалистов в сфере информационных технологий и инженерии. Участники «Робошколы» познакомятся с новейшими компьютерными технологиями, современными методами программирования и использования систем искусственного интеллекта. Эксперты из разных вузов России проведут для них лекции, мастер-классы и практические занятия.

— «Робошкола» работает по двум основным направлениям: одно связано конкретно с роботостроением, второе — больше с современными методами программирования искусственного интеллекта, нейросетями и так далее. Насколько я знаю, планируется олимпиада и хакатон — такое мероприятие для разработчиков, где мы сообща будем решать какую-нибудь задачу. Сейчас у нас проходят обучающие семинары и практические занятия, которые ведут лекторы из других вузов со всей России. Наша кафедра готовилась к проекту заранее: например, мы построили лабиринт, где будем тестировать роботов, — рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» один из участников «Робошколы», студент третьего курса кафедры «ЭВМ и системы» ВолгГТУ. — Среди участников много иногородних студентов, а для школьников проводятся отдельные занятия, где они получают самые базовые знания по робототехнике.

В работе «Робошколы» в этом году впервые задействованы школьники — семьдесят учеников 1-11 классов будут посещать лекции и практические занятия, а также участвовать в конкурсе проектов, оценкой которых займутся опытные эксперты.