В волгоградском вузе откроется центр для начинающих робототехников

До конца этого года на базе Волгоградского государственного технического университета откроется центр молодёжного инновационного творчества. В нём школьники и студенты смогут создавать собственных роботов и заниматься их программированием.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экономической политики, проект по созданию центра разработан малым предприятием «Лаборатория юных конструкторов». Он получил наивысшую оценку на конкурсе инноваций, который был объявлен комитетом.

Центр будет оснащён новейшей техникой, в том числе 3D-принтерами, сканерами, компьютерами, токарным и фрезерным станками, режущим плоттером и так далее. С помощью этого оборудования начинающие робототехники смогут изготавливать трёхмерные модели, собирать и программировать движущиеся аппараты, реализовывать собственные идеи и эксперименты. Кроме того, в центре планируется периодически проводить семинары и олимпиады по конструированию роботов.