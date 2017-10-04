В волгоградском вузе откроется центр для начинающих робототехников
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экономической политики, проект по созданию центра разработан малым предприятием «Лаборатория юных конструкторов». Он получил наивысшую оценку на конкурсе инноваций, который был объявлен комитетом.
Центр будет оснащён новейшей техникой, в том числе 3D-принтерами, сканерами, компьютерами, токарным и фрезерным станками, режущим плоттером и так далее. С помощью этого оборудования начинающие робототехники смогут изготавливать трёхмерные модели, собирать и программировать движущиеся аппараты, реализовывать собственные идеи и эксперименты. Кроме того, в центре планируется периодически проводить семинары и олимпиады по конструированию роботов.
Напомним, в Волгоградской области ведётся работа по созданию сети центров молодёжного инновационного творчества. По замыслу властей, кружки робототехники и программирования должны прийти на смену устаревшим и потерявшим привлекательность для школьников досуговым секциям — согласно проекту «Доступное дополнительное образование», к 2020 году возможность посещать их должны получить 70% учащихся.
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