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В Волгограде у подножия Мамаева Кургана возводят зеленый амфитеатр
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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В Волгограде у подножия Мамаева Кургана возводят зеленый амфитеатр

Сегодня, 11:07ОбществоМарина СабадашФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
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