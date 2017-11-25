В Волгограде у подножия Мамаева Кургана возводят зеленый амфитеатр

Сегодня специалисты подрядной организации заняты строительством подпорных стенок. Две из пяти уже готовы, третья в процессе заливки.

Как сообщает пресс-служба администрации Волгограда, протяженность самой длинной стенки составит порядка 60 погонных метров, а сама конструкция займет территорию почти 300 кв. метров. Напротив сцены установят удобные сидения из дерева, сделают освещение, вокруг зоны посадят деревья и кустарники.

Параллельно в парке продолжаются работы по устройству плоскостного фонтана.

- Работы по заливке и армированию чаши фонтана уже завершены, - цитирует пресс-служба мэрии представителя подрядной организации Сергея Гаранина. -Следующий этап – устройство трубопроводов и кабелей. Параллельно рабочие заняты оборудованием технического помещения, где в дальнейшем расположится аппарат управления водным сооружением.

Светодинамический фонтан станет по истине завораживающим зрелищем. Как по велению волшебной палочки струи послушно двигаются в такт музыке, сплетаются в замысловатые узоры и меняют цвета. Для большего эффекта специалисты вмонтируют в конструкцию «туманные» насадки.

Параметры самой конструкции впечатляют: диаметр - 16 метров, количество струй — 77, максимальная высота выброса - 8 метров. «Игру» цветом обеспечат 70 цветных светодиодов, а звуковое оформление — 12 колонок.

Завершить благоустройство второй очереди Мемориального парка планируется к маю следующего года. Согласно проекту на территории общей площадью порядка пяти гектаров появятся пешеходные и велосипедные дорожки, современные парковые светильники и садовая мебель – урны, лавочки и парковые диваны.