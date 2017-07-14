Обустройство Мемориального парка у подножия Мамаева Кургана идет по графику

Благоустройство второй очереди парка у подножия Мамаева Кургана, расположенной в границах от «Аллеи России» до железнодорожных путей, идет полным ходом.

Работы на данной территории проинспектировали специалисты сразу двух ведомств: комитет архитектуры и градостроительства Волгоградской области и инспекция государственного строительного надзора Волгоградской области.

Напомним, 9 мая была сдана первая очередь Мемориального парка у подножия Мамаева Кургана – «Аллея России», и сейчас ведется благоустройство второй очереди.

Согласно проектной документации, здесь планируется высадить порядка 930 деревьев, 1 600 кустарников, обустроить 8000 кв. м пешеходных аллей и дорожек из тротуарной плитки, создать 1 800 кв. м асфальтовых велодорожек, подготовить 1170 кв. м роликовых дорожек с резиновым покрытием, устроить освещение, установить видеонаблюдение, провести поливочный водопровод, разместить малые архитектурные форм и многое другое.

Инспекция установила, что все работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком. В настоящее время в сквере демонтируют старое покрытие пешеходных дорожек, вывозится строительный мусор и создается основание для устройства новых аллей.