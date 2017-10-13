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У подножия Мамаева кургана к концу года построят светомузыкальный фонтан
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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У подножия Мамаева кургана к концу года построят светомузыкальный фонтан

Сегодня, 10:18ГородСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгограда/ volgadmin.ru
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