У подножия Мамаева кургана к концу года построят светомузыкальный фонтан

На этой неделе у подножья Мамаева кургана начались работы по возведению светомузыкального фонтана в Мемориальном парке.

Сейчас специалисты готовят основание для будущего водного объекта. После чего подрядная организация займется оборудованием котлована для размещения аппарата управления фонтаном, сообщили в пресс-службе городской администрации Волгограда.

По окончании работ в парке появится плоскостной фонтан диаметром 16 метров. Из него будут подаваться 50 водяных струй, высота которых составит 8 метров. При этом они будут динамично меняться.

«Особенный эффект будет достигаться с помощью «туманных» насадок и 70 цветных светодиодов, так что по вечерам здесь можно будет наблюдать настоящее светодинамическое водное шоу. Фонтан будет работать с музыкальным сопровождением - для этого по периметру сооружения будет установлено 12 колонок», – рассказал представитель компании-подрядчика Сергей Гаранин.