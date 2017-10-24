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Дело волгоградского координатора штаба Навального вернули на доследование
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Дело волгоградского координатора штаба Навального вернули на доследование

Сегодня, 09:22ОбществоНикита ДробныФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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