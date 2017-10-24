Дело волгоградского координатора штаба Навального вернули на доследование

Накануне Волгоградский областной суд вернул на доследование в прокуратуру уголовное дело в отношении Алексея Волкова, координатора регионального штаба оппозиционера Алексея Навального. Действия Волкова могут переквалифицировать как более тяжкое преступление.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского областного суда, статья УК РФ, по которой обвиняют оппозиционера, может измениться с «Реабилитации нацизма» на «Осквернение памятников». За соответствующее преступление предусмотрена максимальная ответственность в виде пяти лет лишения свободы. При этом стоит отметить, что осквернение произошло в виртуальном пространстве, и на самом деле памятник не пострадал.

Со стороны обвинения на судебном заседании выступил лишь один свидетель. Именно на основании его показаний было принято решение вернуть дело на доследование. Представители прокуратуры выступили против: по их мнению, в пересмотре состава преступления нет необходимости. Постановление суда ещё не вступило в законную силу, так что стороны процесса имеют возможность его обжаловать.