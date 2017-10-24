Дело волгоградского координатора штаба Навального вернули на доследование
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского областного суда, статья УК РФ, по которой обвиняют оппозиционера, может измениться с «Реабилитации нацизма» на «Осквернение памятников». За соответствующее преступление предусмотрена максимальная ответственность в виде пяти лет лишения свободы. При этом стоит отметить, что осквернение произошло в виртуальном пространстве, и на самом деле памятник не пострадал.
Со стороны обвинения на судебном заседании выступил лишь один свидетель. Именно на основании его показаний было принято решение вернуть дело на доследование. Представители прокуратуры выступили против: по их мнению, в пересмотре состава преступления нет необходимости. Постановление суда ещё не вступило в законную силу, так что стороны процесса имеют возможность его обжаловать.
Напомним, Алексей Волков находится под подпиской о невыезде. Он обвиняется в том, что разместил в публичной группе соцсети «ВКонтакте» фотоколлаж с изображением монумента «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане, испачканного зелёнкой. Изображение успели увидеть не менее тысячи человек, прежде чем оно было удалено; многие волгоградцы сочли его оскорбительным и неприемлемым. Следствие утверждает, что коллаж был размещён с устройства, принадлежащего Волкову. Сам обвиняемый на стадии предварительного следствия отрицал свою вину.
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