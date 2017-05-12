Глава штаба Навального в Волгограде отрицает обвинения в свой адрес

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», Алексей Волков, следуя совету адвоката, отказался давать показания по делу – он имеет на это право, поскольку российское законодательство позволяет подследственным не свидетельствовать против себя самих. Однако ранее, ещё находясь в статусе свидетеля, координатор штаба Навального дал нашему изданию комментарий, в котором отверг все выдвинутые в свой адрес обвинения.
– Никаких доказательств моей вины у Следственного Комитета нет. Просто подходит срок окончания следствия, и дело нужно срочно передать в суд. Поэтому к нему пытаются подшить белыми нитками какие-то доказательства. Информация о том, что материалы, из-за которых возбуждено дело, якобы размещались в Сети с принадлежащих мне устройств, не соответствует действительности, – заявил тогда Алексей Волков корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру».
Фотоколлаж, из-за появления которого в Интернете следственные органы возбудили уголовное дело о публичном осквернении символа воинской славы, был размещён в паблике сторонников Алексея Навального ещё 20 марта. На снимке изображён символ Волгограда, – монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане, – с выкрашенным в зелёный цвет лицом. По мнению следствия, изображение нарушает закон и является оскорбительным. Появление фотографии вызвало широкий общественный резонанс и большое количество негативных откликов со стороны волгоградцев; штабу Навального пришлось принести официальные извинения и удалить снимок, однако это не спасло оппозиционеров от возбуждения уголовного дела.
Позднее представители СУ Следственного Комитета по Волгоградской области сообщили, что располагают доказательствами причастности Алексея Волкова к созданию и размещению в Интернете провокационного изображения.
Удастся ли координатору штаба Навального доказать свою невиновность и насколько его заявления соответствуют истине, покажет следствие. Уже в ближайшую среду, 26 июля, Алексей Волков официально станет уже не подозреваемым, а обвиняемым по уголовному делу об осквернении изображения «Родины-матери».