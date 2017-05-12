Глава штаба Навального в Волгограде отрицает обвинения в свой адрес

В минувшую пятницу стало известно, что Алексей Волков, координатор штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Волгограде, стал подозреваемым по делу об осквернении символа воинской славы. На следующей неделе ему официально предъявят обвинение.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», Алексей Волков, следуя совету адвоката, отказался давать показания по делу – он имеет на это право, поскольку российское законодательство позволяет подследственным не свидетельствовать против себя самих. Однако ранее, ещё находясь в статусе свидетеля, координатор штаба Навального дал нашему изданию комментарий, в котором отверг все выдвинутые в свой адрес обвинения.

– Никаких доказательств моей вины у Следственного Комитета нет. Просто подходит срок окончания следствия, и дело нужно срочно передать в суд. Поэтому к нему пытаются подшить белыми нитками какие-то доказательства. Информация о том, что материалы, из-за которых возбуждено дело, якобы размещались в Сети с принадлежащих мне устройств, не соответствует действительности, – заявил тогда Алексей Волков корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру».

Фотоколлаж, из-за появления которого в Интернете следственные органы возбудили уголовное дело о публичном осквернении символа воинской славы, был размещён в паблике сторонников Алексея Навального ещё 20 марта. На снимке изображён символ Волгограда, – монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане, – с выкрашенным в зелёный цвет лицом. По мнению следствия, изображение нарушает закон и является оскорбительным. Появление фотографии вызвало широкий общественный резонанс и большое количество негативных откликов со стороны волгоградцев; штабу Навального пришлось принести официальные извинения и удалить снимок, однако это не спасло оппозиционеров от возбуждения уголовного дела.

Позднее представители СУ Следственного Комитета по Волгоградской области сообщили, что располагают доказательствами причастности Алексея Волкова к созданию и размещению в Интернете провокационного изображения.

Удастся ли координатору штаба Навального доказать свою невиновность и насколько его заявления соответствуют истине, покажет следствие. Уже в ближайшую среду, 26 июля, Алексей Волков официально станет уже не подозреваемым, а обвиняемым по уголовному делу об осквернении изображения «Родины-матери».

Материалы по теме