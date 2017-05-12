Руководителю волгоградского штаба Навального предъявлено обвинение

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, следователи предъявили Волкову обвинение по ст. 354.1 УК РФ «Публичное осквернение символов воинской славы России».
Напомним, что в конце марта в преддверии визита Алексея Навального в Волгоград и открытия в городе-герое его штаба сторонники оппозиционера разместили в одной из социальных сетей отредактированное фотоизображение скульптуры «Родина-Мать зовет!».
На лицевую часть статуи и поверхность ее левой ладони был нанесен краситель зеленого цвета. Получился большой скандал и СУ СКР региона возбудило уголовное дело по факту «публичного осквернения символов воинской славы России» (ч.3 ст.354.1 УК РФ).
В ходе расследования выяснилось, что фото в глобальную сеть перекочевало с помощью электронных устройств, принадлежащих Алексею Волкову. Он в свою очередь по данным открытых источников Интернета является руководителем волгоградского штаба Навального.
Доказательства нашлись в ходе обыска в съемной квартире Волкова, где следователи обнаружили и изъяли технику, используемую для создания фотографии. При этом Волков отказался от дачи показаний, хотя ранее, будучи еще в статусе свидетеля, заявлял о своей невиновности.