Руководителю волгоградского штаба Навального предъявлено обвинение

Сегодня глава штаба Алексея Навального в Волгограде Алексей Волков официально приобрел статус обвиняемого в уголовном деле о разукрашивании скульптуры «Родина-Мать зовёт!» в зеленый цвет.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, следователи предъявили Волкову обвинение по ст. 354.1 УК РФ «Публичное осквернение символов воинской славы России».

Напомним, что в конце марта в преддверии визита Алексея Навального в Волгоград и открытия в городе-герое его штаба сторонники оппозиционера разместили в одной из социальных сетей отредактированное фотоизображение скульптуры «Родина-Мать зовет!».

На лицевую часть статуи и поверхность ее левой ладони был нанесен краситель зеленого цвета. Получился большой скандал и СУ СКР региона возбудило уголовное дело по факту «публичного осквернения символов воинской славы России» (ч.3 ст.354.1 УК РФ).

В ходе расследования выяснилось, что фото в глобальную сеть перекочевало с помощью электронных устройств, принадлежащих Алексею Волкову. Он в свою очередь по данным открытых источников Интернета является руководителем волгоградского штаба Навального.