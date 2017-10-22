Олег Сафонов: «Кремль и Красная площадь - не вся Россия»

«Тревел блогинг. Основы мастерства» - одна из тем, которую обсуждали на площадке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. О своих навыках участкам в ходе мастер-класса рассказали руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов и популярный тревел-блогер Илья Варламов.

В первую очередь гости рассказали о начале карьеры, как путешествия трансформировались из ранга «хобби» в любимую профессию.

- Блог появился, когда мне надоело рассказывать одно и то же по 10 раз. Сейчас я не выбираю, куда поехать, я выбираю, от чего отказаться. В моей копилке 180 стран из 195 стран списка ООН, - начал Илья Варламов.

Он путешествовал и выкладывал свои посты в самой популярной на тот момент соцсети. Один из главных секретов успехов в блогерской сфере, по мнению Варламова, заключается в разговоре с читателями не только о достопримечательностях, но и на острые социальные темы.

- Чтобы привлечь аудиторию, блог нужно не просто вести так, как будто вы рассказываете историю своих путешествий близким друзьям или родителям, но и затрагивать остро-социальные темы: религию, гей-парады, политику, - перечислил блогер.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Причем заядлый путешественник считает: лучше всего ездить в другую страну на праздник, обосновывая тех, что везде есть свои традиции, обычаи, которые больше всего проявляются именно в ходе «культурных гуляний».

Иногда, чтобы стать популярными достаточно просто попасть в спам - рассказали участники мастер-класса, создатели проекта FollowMe Мурад и Наталья Осман. Однажды их случайная фотография из Барселоны неожиданным образом стала вирусной и подарила им известность.

- Путешествовать можно и в близлежащие города, - рассказали блогеры. - Мир прекрасен. Россия великолепна, неописуема, красива и одни из самых наших впечатляющих путешествий были именно по России.

- За Европейскими странами не стоит забывать и о собственной стране, - согласился руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

По его данным, в последнее время существенно выросли показатели внутреннего туризма, они выше темпов роста экономики и сейчас составляют 3,4%. В развитых странах эта цифра равна 10%. Также наша страна, подчеркнул руководитель Федерального агентства по туризму, славится не только природными богатствами, но и природными уголками, равных которым нет в мире.