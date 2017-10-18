Бегбедер посоветовал студентам не слушать никаких советов

В панельной дискуссии «Культура: свобода vs ответственность» на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи сошлись французский писатель Фредерик Бегбедер и российский актер Сергей Безруков.

Кроме них, в дискуссии приняли участие генеральный директор музея современной истории России Ирина Великанова и известный дрессировщик, директор Московского цирка Эдгард Запашный.

По заявлениям оргкомитета во встрече приняли участие свыше полутора тысяч участников фестиваля. Это подтверждает и корреспондент агентства «НовостиВолгограда.ру», который работает на фестивальных площадках. По его словам, зал был забит до отказа.

С первых же минут встречи ее тон задали сами участники, из зала звучали вопросы о счастье, о выборе профессии, об отношениях в семье.

Фредерик Бегбедер в самом начале беседы неожиданно выдал:

- Не понимаю, почему сюда пригласили такого алкоголика, как я? Да, и водки не поставили! А ведь мне уже 52!

Следом он дал три совета современной молодежи: «Выходите на улицу, больше читайте, путешествуйте. Ну, и четвертый совет: не слушайте никаких советов!»

По мнению писателя, сейчас в мире царит идеология нарциссизма, которая, как и повальная страсть к селфи, опустошает. А ведь жизнь - это сумасшествие, не надо пытаться её контролировать. Надо просто жить! Таков рецепт успеха от классика современной французской литературы.

- Свобода или ответственность? Свобода важнее ответственности, я не должен себя контролировать, когда пишу. Но я никогда не пишу, когда я счастлив. Наоборот, я выражаю боль в словах. Но это облегчает страдания, становится легче, своеобразная терапия. Помните: цена за свободу может быть слишком высока - это одиночество... Моя книга «Любовь живёт три года» - это ответ на вопрос о разводах, в том числе. Подождите 3 года: если любовь переживет их, женитесь.Фредерик Бегбедер, французский писатель

Оппонировал именитому французу не менее именитый народный артист России Сергей Безруков. Он, кстати, 18 октября празднует свой день рождения. Так что встречался с молодежью как раз накануне своего 44-летия.

- Надо различать свободу и вседозволенность: во втором случае уже нет никакой ответственности. Цель любого художника и его свободы - сделать мир лучше. Но для этого необязательно надевать розовые очки: например, меня недавно шокировали два фильма - «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Аритмия» Бориса Хлебникова. Их тяжело смотреть, но они тоже делают мир лучше.Сергей Безруков, народный артист РФ

Хорошо, когда художник пытается найти ответ на вопрос или хотя бы пофантазировать, считает народный артист.

- Но когда он занимается нарциссизмом, это уже ненастоящий художник. Идеология должна присутствовать. В хорошем смысле, конечно, - заявил Сергей Безруков.

На вопрос из зала, как ему удается совмещать различные амплуа, он ответил, что это его профессия, а всегда казаться улыбчивым и простым - самое великое в мире искусство.

Эдгарду Запашному поступил вопрос о жестоком отношении к животным. Речь шла о передвижных зоопарках и о том, как в них содержат зверей.

- Передвижные зоопарки закрывать и запрещать нельзя, но надо навести в них порядок. Лишать лицензии и накладывать санкции за нарушения. Необходимо принять закон об ответственном обращении с животными, но не переборщить! Запретить совсем радикально нельзя, иначе мы останемся без животных вообще. Люди в небольших городах тогда никогда не увидят зебру и верблюда!Эдгард Запашный, директор Большого Московского государственного цирка

Что касается темы свободы и возможностей, заявленной в начале встречи, то и здесь Запашному нашлось, чем ответить залу.

- Я могу поцеловать тигра в нос, а вы нет!