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Владимир Меньшов рассказал студентам, как в СССР закрыли тему брошенных женщин
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Владимир Меньшов рассказал студентам, как в СССР закрыли тему брошенных женщин

Сегодня, 15:53ОбществоСергей МатанцевФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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