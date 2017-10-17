Владимир Меньшов рассказал студентам, как в СССР закрыли тему брошенных женщин

В Сочи продолжает свою работу XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Накануне на площадках фестиваля прошли сразу несколько встреч.

Пожалуй наибольший интерес у гостей фестиваля, особенно представляющих нашу страну, вызвало общение с известным режиссером, обладателем премии Оскар Владимиром Меньшовым.

В зал, где проходила творческая встреча, с трудом вместил всех желающих. Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», работающий на фестиваля, более 1000 молодых людей затаив дыхание слушали рассказ режиссера о его оскаровской картине, а потом и смотрела сам фильм «Москва слезам не верит».

- Дольше всех искали Гошу, как ни странно, - говорит Меньшов. - А ведь это главная роль в фильме! Я решил, что это должен был 40-летний мужчина. Попробовал Соломина, но всё не выходило, не получалось. До тех пор пока я случайно не увидел, и это проявление высших сил, фильм «Дорогой мой человек». Там был Баталов, я подумал: почему бы не он? Но актёр оказался занят. И всё же однажды ночью он позвонил мне, и знакомым баритоном произнес: «Гори пламенем все дела, я буду сниматься!».

Настоящим потрясением для Меньшова стали очереди в кино на премьеру фильма. «Москва слезам не верит» вышла в прокат зимой, а для этого времени года было не характерным массовое посещение кинотеатров.

- Тогда мы заложили бомбу под наше кино - оно перестало быть достоянием знатоков и стало народным, - продолжил Владимир Меньшов. - 90 миллионов зрителей посмотрели фильм за год. Брежнев был в восторге! После этого фильма тема брошенных женщин была отработана и закрыта, Но тут я наткнулся на пьесу «Любовь и голуби!».

Режиссёр считает, что главное в его профессии — выбор темы. Этому нельзя научить, надо самому понимать — вот это ты снимаешь, как надо! Талант, трудолюбие и удача: для успеха все 3 условия месте должны сойтись в одном месте.