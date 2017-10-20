На фестивале в Сочи: «А сейчас мы пойдем тусить с сербами!»

Волгоградская делегация на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в составе 130 человек живет недалеко от Олимпийского парка – в отелях «Русский дом» и «Екатерининский квартал».

Корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», работающий на фестивальных площадках в Сочи, пообщался с ребятами, а они поделились с ним своими впечатлениями от молодежного форума.

Михаил Калмыков, 26 лет, Волгоград, индивидуальный предприниматель в сфере веб-дизайна, развивает свое риэлторское агентство в Краснодаре:

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

– На фестиваль приехали люди со всего мира, это уникальная возможность познакомиться с ними, пообщаться и окунуться в другую культуру!

Условия отличные – не палаточный лагерь, как это часто бывает на молодежных форумах, а полноценный отель и хороший завтрак. Что особенно радует – нет «принудиловки», ты сам составляешь расписание и ходишь на те лекции и площадки, которые нравятся, это круто! Я, например, пошел на встречу с Сергеем Лавровым – было интересно его послушать, запомнился также Жириновский и Ник Вуйчич. Купался в море в первый день – как только приехал.

Бывает, что наш день заканчивается на рассвете – в 6 утра, потому что так хочется всё успеть! Много общаемся с сербами, немцами, австрийцами, ребятами с Эквадора. С иностранцами мне позволяет общаться мой хороший французский! По бизнесу много идей для себя почерпнул в общении с белорусами, венграми, с якутами.

Александр Подереча, Волжский политехнический институт ВолгГТУ, председатель молодежной администрации города Волжского:

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

– К пятому дню в Сочи у нас уже столько новых знакомств, подарков, контактов, что можно сказать точно – фестиваль очень крутой! С нами в отеле живут ребята из Украины, Хакассии, Великобритании и Ирландии. Часть из них немного знают русский язык – жили когда-то в России сами или их родственники. Некоторые, что удивило, вообще много знают о России: например, я познакомился с одним норвежцем, и меня поразил уровень его эрудиции – и это в 20 лет! Так что тренирую свой разговорный английский.

Условия на фестивале хорошие – главное, всегда есть горячая вода и в номере убирают каждый день. С очередями в столовой мы тоже нашли свои «ходы» – как пройти и быстро поесть. Теперь у нас знакомые повара и волонтеры: мы просто включаем им музыку, всем хорошо и весело! Неувязки были только в самые первые дни: сначала расселялись 5 часов, форму получили только на следующий день. С транспортом были перебои, но потом все наладилось. Сейчас шаттлы (мы как в космосе!) ходят почти всю ночь – можно добраться на любую площадку фестиваля. Волонтеры, на мой взгляд, полезны, но примерно на 70%, не все хорошо подготовлены. Иногда сам помогаю и подсказываю иностранцам.

В плане программы полезно, что ты сам конструируешь свой календарь. Мне запомнился Лавров, Жириновский, Александр Карелин, Вячеслав Фетисов, Елена Исинбаева и Первый канал. Например, понравилась, как Светлана Зейналова в панельной дискуссии о правде и лжи в журналистике сумела дать отпор оппоненту. Очень ждем финальную «Битву роботов», которая пройдет в пятницу.

– А сейчас мы пойдем тусить с сербами! – закончил Александр наше блиц-интервью в 9 вечера.