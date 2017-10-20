Волгоградская область лидирует в восстановлении федеральных трасс

В Волгоградской области ремонт магистралей федерального значения идет с опережением графика – такие данные сегодня сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт в ходе рабочего совещания с Андреем Бочаровым.

Планы, намеченные в 2014-ом, перевыполнены. За три года в регионе удалось привести в порядок 1,5 тысячи километров дорог, а это без малого 87% от намеченного объема.

Взять и удержать хорошие темпы удалось благодаря конструктивному взаимодействию руководства области с Росавтодором и Минтрансом РФ, а также серьезному финансированию: за последние несколько лет оно увеличилось с 7,2 миллиардов до 9,8 миллиардов. Сотрудничество будет продолжено, в частности планируется реализация масштабного во всех отношениях проекта – строительство дороги в объезд Волгограда, предназначенной для большегрузов. Дата проектирования была озвучена сегодня на торжественном открытии уникального участка московской трассы после реконструкции.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Несмотря на успех, губернатор Андрей Бочаров заверил – «расслабляться не будем». До конца года предстоит выполнить еще несколько взятых обязательств в транспортной отрасли.

- Завершить все участки, ремонтируемые в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», Третью Продольную и Нулевую продольную. Также техника еще трудится на Второй продольной, Рабоче-Крестьянской, проспекте Героев Сталинграда. Эти объекты надо сдать и сдать с хорошим качеством. Я уверен, мы выполним свои обязательства. Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru