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Волгоградская область лидирует в восстановлении федеральных трасс
Сюжеты:
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20171020 105319

Волгоградская область лидирует в восстановлении федеральных трасс

Сегодня, 16:02ОбществоМарина СабадашФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
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