Глава Росавтодора оценил ремонт волгоградских дорог во время пробежки
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, Роман Старовойт начал проверять состояние волгоградских улиц ещё до рассвета — Центральную набережную и строящуюся рокадную дорогу вдоль Волги он осмотрел во время утренней пробежки. Глава Росавтодора подчеркнул, что в Волгограде ведётся серьёзная работа по приведению в порядок важных магистралей.
— Я в прошлом году был здесь последний раз — существенные изменения произошли. От всей души радуюсь за вас и вашу команду, считаю, что это успех. Вы переломили ситуацию. Мы вчера проехали от аэропорта, посмотрели — я просто вас поздравляю, вы большие молодцы. Хочу сказать, будем помогать ещё больше, с большим рвением, потому что это действительно заслуживает самой высокой оценки, — заявил Роман Старовойт.
Андрей Бочаров, в свою очередь, поблагодарил руководителя Росавтодора и главу Минтранса Максима Соколова за оказанную поддержку. Губернатор заверил, что работа по восстановлению и развитию дорожно-транспортной сети Волгограда будет продолжена.
Напомним, Роман Старовойт прибыл в Волгоград накануне и принял участие в открытии нового участка федеральной трассы М-6 «Каспий».
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