Глава Росавтодора оценил ремонт волгоградских дорог во время пробежки

Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл рабочую встречу с главой Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом. Руководитель Росавтодора положительно оценил результаты ремонта городских трасс.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, Роман Старовойт начал проверять состояние волгоградских улиц ещё до рассвета — Центральную набережную и строящуюся рокадную дорогу вдоль Волги он осмотрел во время утренней пробежки. Глава Росавтодора подчеркнул, что в Волгограде ведётся серьёзная работа по приведению в порядок важных магистралей.

— Я в прошлом году был здесь последний раз — существенные изменения произошли. От всей души радуюсь за вас и вашу команду, считаю, что это успех. Вы переломили ситуацию. Мы вчера проехали от аэропорта, посмотрели — я просто вас поздравляю, вы большие молодцы. Хочу сказать, будем помогать ещё больше, с большим рвением, потому что это действительно заслуживает самой высокой оценки, — заявил Роман Старовойт.