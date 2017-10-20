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Дорогу в обход Волгограда спроектируют в следующем году
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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20171020 110849

Дорогу в обход Волгограда спроектируют в следующем году

Сегодня, 13:41ОбществоМарина СабадашФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
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