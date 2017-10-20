Дорогу в обход Волгограда спроектируют в следующем году

Исполнение многолетних планов не за горами: у Волгограда появится объездная дорога, задача которой - отвести грузовой транспорт от городских магистралей.

- Сейчас мы прорабатываем этот вопрос, а в 2018-ом приступим к проектированию. Магистраль не только снизит нагрузку на внутренние транспортные пути, она объединит, замкнет между собой все федеральные трассы региона. Тем самым мы дадим дополнительный импульс развитию области, - сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, которые прибыл сегодня на открытие экспериментального участка трассы в Городищенском районе.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

О каких-то сроках пока говорить рано, а вот в необходимости строительства такого объекта сомневаться не приходится. Как отметил Роман Старовойт, сегодня федерация стремится обустроить экономически перспективные направления: на днях начато строительство мостового перехода через реку Самур на границе с Дагестаном, завершается ликвидация грунтового разрыва на дороге, идущей от Волгограда через Калмыкию дальше на юг. Потоки груженых фур пойдут именно по объездной дороге, на нее ляжет основная нагрузка.

- Объездная дорога – сложная, тяжелая работа. Мы доказывали, что эта магистраль необходима для России, для перспективы развития дорожной сети и торгово-экономических отношений. По прогнозам, в будущем нагрузка на дорожную сеть области будет увеличиваться – ожидается усиление трафика с Азербайджаном, а там Астрахань, Элиста. И если большегрузы поедут по городу, это чревато пробками и разбитым асфальтом, - сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.