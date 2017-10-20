На трассе Волгоград - Москва открыли экспериментальный участок

Сегодня в Городищенском районе торжественно открыли участок московской трассы протяженностью почти 11 километров. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Бочаров и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

Как передает с места события корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», этот участок - уникальный не только для Волгоградской области, но и для России в целом - дорог с таким покрытием в стране всего 3%. Выполнено оно из цементобетона - материала, устойчивого к повышенным транспортным нагрузкам, жаре и, как следствие, образованию колеи. Для загруженной московской трассы, по которой в сутки передвигаются тысячи груженых фур, это крайне актуально.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Гарантийный срок службы высокопрочного бетона - 12 лет, но, как показывает практика стран, где давно и успешно применяется это покрытие (США,Канада, Норвегия, Польша и др.) такие дороги отлично служат по четверть века без всякого ремонта. Кроме того, новый материал существенно снижает затраты на содержание участка: уложенный цементобетон специалисты разрезали на плиты, поэтому в случае ремонта дорожники снимут одну плиту и зальют новую.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», первые две полосы экспериментального участка в районе поселка Самофаловка сделали еще в прошлом году. Она отлично пережила зиму и лето, оставшись целой и невредимой благодаря уникальной технологии покрытия. На подушке из гравийно-песчаной смеси уложен нижний слой бетона, который укрыт верхним «тяжелым» бетоном - общая толщина дорожной «одежды» 67 сантиметров.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

В нынешнем году этот участок трассы расширен до 4-х полос, построена современная развязка и два мостовых перехода. Здесь установлено новая линия электроосвещения, разделительная полоса и барьерное ограждение. Кстати, безопасность водителей отчасти обеспечивает и само бетонное покрытие - ночью оно отражает свет намного лучше, чем асфальт, обеспечивая хорошую видимость.

Водители уже оценили качество нового покрытия.

- Я исколесил весь ЮФО, - говорит Андрей Жабкин. - Дорога отличная, такая и прослужит долго ,и комфортнее ехать - сцепление хорошее. Одно удовольствие. в общем, по сравнению с тем, что было - небо и земля.

Как подчеркнул Андрей Бочаров, сегодня совместно с Росавтодором и Минтрансом РФ ведется большая работа, чтобы проекты Волгоградской области были в приоритете и получали господдержку. Как результат - финансовая поддержка дорожной отрасли региона увеличилась с 7,2 млрд рублей в 2013 году до почти 10 млрд в нынешнем.