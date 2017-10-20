На Сочинском фестивале запустили «шаттлы» и кормят гречкой в полевых кухнях

Ежедневно в Сочи на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов проходят сразу несколько десятков различных мероприятий: панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, уличные флэшмобы и выставки.

Особую роль сами участники уделяют общению, все стараются познакомиться с большим количеством новых друзей. Потому столь пристально надо следить за временем. Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», работающий на площадках фестиваля» очень удобно, что можно самостоятельно выбирать для себя мероприятия.

Мы уже писали, что в первые дни фестиваля в обеденный перерыв в кафе выстраивались большие очереди. Организаторы среагировали и сейчас в Олимпийском парке работают 20 военных полевых кухонь, в которых всех желающих готовы накормить вкусной и здоровой пищей. В первые дни волонтеров кормили гречневой кашей с мясом и пловом, а далее меню составляется из их пожеланий. Из кухонь сформированы 5 пунктов питания, оборудование для этого предоставило Министерство обороны.

Транспортные проблемы хоть и остались, но былой остроты уже нет. «Шаттлы», перевозящие участников из Олимпийского парка в город, курсируют до самого утра. Как говорят сами участники, иногда сложнее перемещаться между фестивальными объектами, чем сгонять в город. Впрочем, туда участники и волонтеры попадают только на ночлег.

- Здесь очень-очень много событий, но есть проблемы с транспортом, поэтому на всё успеть нереально. Я бегаю по важным мероприятиям все дни, но, к сожалению, не успеваю охватить все, - делится своими впечатлениями фотокорреспондент агентства «НовостиВолгограда.ру» Руслан Герасимов. - Сейчас в Сочи очень тёплая погода, после прохладных и дождливых дней все высыпали на улицу. Гораздо меньше времени меньше зависают в аудиториях, а больше находятся на различных площадках: спорт, уличные движухи, рэп-баттлы и так далее. В медиацентре постоянно кто-то поет, танцует, проводит митинги, кричат различные кричалки.